Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 21 mai:

-«MasterChef Junior»

L’heure est au défi de la boîte mystère pour chacun des neuf mini-chefs de la compétition. Ils doivent se servir du contenu d’au moins l’une d’entre elles afin de concocter un repas qui plaira aux juges. Leur plat terminé, ils doivent réussir une mission chocolatée.

Vendredi, 10 h, TVA.

-«Miniaturiste»

Coup d’envoi de cette minisérie britannique à Amsterdam, en 1686. Anya Taylor-Joy y incarne une jeune femme qui prend pour mari un riche marchand afin de sauver la fortune familiale. Ce dont elle ne se doute pas, c’est que cette décision va la plonger dans un monde de sombres secrets.

Vendredi, 18 h, ICI ARTV.

-«Station Potluck»

C’est au tour de la rappeuse Sarahmée de dévoiler son ADN culinaire. Pour elle, la table est bien dressée et fort diversifiée grâce à une soupe ramen à base d’algues, des pétoncles poêlés en canapés et des blondies à l’érable apprêtés par les chefs Stefano Faita et Hugo Saint-Jacques.

Vendredi, 19 h, Zeste.

-«Clanches!»

Au milieu des années 1990, ce film d’action a donné bien des sueurs froides aux cinéphiles qui, comme Keanu Reeves et Sandra Bullock, se sont retrouvés à bord d’un autobus. Malgré les obstacles de la circulation, il ne pouvait rouler à moins de 80 km/h, sans quoi il allait exploser.

Vendredi, 19 h, Prise 2.

-«Le mirage»

Avant de découvrir, cet été, «Le guide de la famille parfaite», deuxième collaboration de Ricardo Trogi et Louis Morissette au cinéma, on se tourne vers leur comédie dramatique. L’acteur y joue un père de famille criblé de dettes et obsédé par la femme de son meilleur ami.

Vendredi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

-«Ça change quoi?»

Parler de la crise climatique et s’en inquiéter? Bien sûr, mais encore faut-il le faire avec des gens qui en connaissent les différents enjeux. Lors de cette épisode, l’animateur Hugo Latulippe s’entretient avec le philosophe, auteur et paysan Jean Bédard.

Vendredi, 21 h 30, Savoir média.

-«La vie d’Adèle: chapitres 1 et 2»

Lauréat de la Palme d’or à Cannes en 2013, ce film raconte l’histoire d’amour - et montre les ébats sexuels qui en découlent - que développe une adolescente prénommée Adèle (Adèle Exarchopoulos) avec Emma (Léa Seydoux), une fille aux cheveux bleus qui fait monter en elle un puissant désir.

Vendredi 23 h, Télé-Québec.