Regain de vie pour les résidences scolaires de la Mauricie

Les résidences scolaires de la Mauricie connaissent un regain de popularité depuis quelques années. Horaires atypiques des parents et programmes de sport d’élite sont au nombre des raisons qui expliquent ce renouveau.

Gabrielle Frigon et Simon Poitras fréquentent le séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières. Gabrielle est en première secondaire et ses parents habitent Louiseville, à 30 minutes de l’école.

«Le parascolaire aurait fini plus tard le soir. Mes parents préféraient que je vienne ici pour ne pas avoir à faire le voyagement le soir.»

Simon, lui, vient de Montréal. Il a choisi le séminaire pour son programme de hockey. «Les résidences ont permis à mes parents de ne pas faire des aller-retour Trois-Rivières–Montréal.»

Depuis la fondation du séminaire en 1860, la résidence scolaire a bien changé. D’abord les filles sont maintenant admises et la directrice de la résidence, Julie Lamarche, insiste pour qu’on ne parle plus de pensionnat. « Ça sonne comme une punition ! » dit-elle en riant. « On veut que les élèves se sentent comme à la maison. On les encourage à se créer une famille. »

Que ce soit à l’étage des filles ou à celui des garçons, tout le monde a accès à une cuisine, un salon, une salle de visionnement, une salle d’études et une salle de jeux. Des endroits que fréquente Gabrielle. « J’aime les activités, j’ai l’impression que je peux faire ce que je veux, sans que mes parents soient autour.»

En 2005, la résidence du Séminaire Saint-Joseph accueillait 51 garçons. Tout comme les inscriptions, ce nombre a baissé dans les années 2010, mais on avait réussi une remontée à 46 en 2019. Puis, la pandémie est arrivée.

«C’est tout un défi parce que de conserver les bulles-classes lorsque les élèves arrivent à la résidence, c’était compliqué», a expliqué Mme Lamarche. « Alors malheureusement, on a dû réduire un peu notre capacité maximale à la résidence.»

Mais pour Simon, la pandémie n’a pas freiné son objectif de faire une carrière au hockey. «On n’a pas joué de “game” mais heureusement, nous, on a pu pratiquer pendant toute l’année. À mon ancienne école, ils ont complètement fermé le programme. Donc ça a été une bonne décision de venir ici.»

Reste que laisser le noyau familial peut être difficile pour le jeune et pour les parents. « Ça a été un peu difficile au début, je dois vous avouer», a dit Simon. «J’étais habitué à ce que ma mère fasse mon lunch. Ici j’ai beaucoup développé mon autonomie. Je pense que ça a apporté du positif dans ma vie.»