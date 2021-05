Rêver le grand Berthierville

La mairesse de Berthierville, qui pourrait être réélue par acclamation lors des élections municipales de l’automne prochain, veut faire croître la population et l’attractivité de cette ville de 4715 habitants située à mi-chemin entre Montréal et Trois-Rivières.

«Berthierville fait partie des municipalités bien visées par les gens qui quittent Montréal pour s’établir en banlieue et la pandémie a accentué l’acquisition d’immeubles de gens provenant de grands centres urbains, a affirmé Suzanne Nantel, en entrevue. Une municipalité de 6000 habitants et plus, je serais très à l’aise avec ça.»

L’idée de fusionner les localités avoisinantes (Saint-Ignace-de-Loyola, La Visitation-de-l'Île-Dupas et Sainte-Geneviève-de-Berthier), est encore d’actualité pour la mairesse, donnerait également du poids à Berthierville.

«Je verrais d’un très bon œil qu’on puisse faire partie de ce que j’appellerais un jour le grand Berthier, mais cette décision appartient aux citoyens», a-t-elle ajouté.

PHOTO COURTOISIE / Ville de Berthierville

Mme Nantel, âgée de 62 ans, sollicitera donc un troisième mandat consécutif cette année après avoir gagné ses élections en 2013 et avoir été réélue par acclamation en 2017 - ce qui pourrait se répéter dans quelques mois étant donné qu’en date d’aujourd’hui aucun autre candidat à la mairie ne s’est manifesté.

Au conseil municipal, elle travaille avec six conseillers qui sont tous indépendants. «Je serais très à l’aise s’ils veulent tous se représenter, assure Suzanne Nantel. On a une très bonne dynamique, on se connaît et on travaille très bien ensemble.»

La mairesse a aussi dans ses plans d’avenir, si elle est reportée au pouvoir, de voir avec la chambre de commerce locale comment faire «entrer» dans Berthierville les automobilistes qui passent à la hauteur de la ville, notamment ceux qui empruntent l’autoroute 40 et qui ne connaissent pas ses attraits.

L'ajout de pancartes ou d'une visibilité quelconque le long de l'autoroute serait parmi les scénarios envisagés.

«On a de très beaux secteurs dans la ville», a-t-elle dit, faisant notamment référence aux maisons ancestrales qui longent la rue Frontenac aux abords du chenal du Nord.

Mme Nantel siège également sur le comité de l’organisme Tourisme Lanaudière pour mettre en valeur le secteur du fleuve Saint-Laurent. Le port de plaisance, la descente de bateaux et la piste cyclable comptent parmi les attraits à promouvoir.

«On est aussi en démarche pour revitaliser notre centre-ville», a ajouté la mairesse, alors que Berthierville fêtera son 350e anniversaire en 2022.

Mme Nantel espère également que le Musée Gilles-Villeneuve - en grande difficulté depuis le début de la pandémie parce que la majorité de la clientèle vient de l’Europe - puisse passer à travers la crise.

Le manque de main-d’œuvre est aussi un enjeu à Berthierville. Le taux d’emploi y est de 55,8 %, selon le recensement de 2016.

«On a mis en place des programmes avec des entreprises pour favoriser l’embauche de personnes, a expliqué Mme Nantel. Il y a de la pauvreté à Berthierville comme ailleurs, mais on n’est pas un milieu dévitalisé.»