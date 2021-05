Thibault en paix aux Nationaux

Dans les semaines qui ont suivi le Championnat féminin amateur du Augusta National, Brigitte Thibault fulminait dans son for intérieur. Insatisfaite et révoltée par son jeu pris dans un cercle vicieux, elle a vidé son sac à ses entraîneurs. Trois semaines plus tard, délivrée, elle a poinçonné son billet pour participer au Championnat national de la NCAA qui débute vendredi.

L’amatrice de 22 ans est la première représentante des Bulldogs de l’Université Fresno, en Californie, à se hisser jusqu’à la grande finale nationale.

En enregistrant une spectaculaire dernière ronde sur le parcours de l’Université Stanford au championnat régional il y a deux semaines, elle avait bondi de 14 rangs pour saisir l’un des trois tickets disponibles dans la compétition individuelle.

« C’est difficile à réussir, car il faut vraiment battre les 60 meilleures filles, a expliqué celle qui a multiplié les records à ses quatre saisons chez les Bulldogs.

« À mon avis, ce championnat régional à Stanford, l’un des parcours les plus difficiles, regroupait les meilleures filles », a ajouté celle qui s’est démarquée face aux golfeuses des plus grandes universités de l’Ouest américain.

Plutôt que de porter son attention au tableau des meneuses et au billet à saisir, Thibault a visé un autre record. Celui du plus grand nombre d’oiselets en carrière dans l’uniforme des Bulldogs. Il ne lui en manquait que cinq, lui avait signalé son entraîneuse Emily Loftin avant sa ronde.

« J’ai réussi à y arriver en calant mon roulé de 15 pieds au 18e, a-t-elle raconté avec fierté en entrevue avec Le Journal cette semaine. Cette chasse aux oiselets a vraiment dévié mon attention et c’est une bonne chose. Je suis vraiment contente d’avoir pu mériter mon billet vers le championnat national après le mois que je venais de traverser. »

Dur moment

Justement, à son retour à Fresno après avoir raté le couperet au Championnat amateur féminin du Augusta National au début d’avril, Thibault a broyé du noir.

Pourtant solide psychologiquement, la jeune athlète avait avalé de travers sa performance à Augusta. Trop d’éléments clochaient dans son jeu et les résultats n’étaient surtout pas à la hauteur de tous ses efforts déployés. Son désir de s’entraîner et de jouer n’était plus au rendez-vous.

« Ce tournoi à Augusta m’a ouvert les yeux, car j’y ai joué mon pire golf selon moi. Il a frappé fort. Ç’a été dur pendant un mois. Je n’étais pas moi, a-t-elle raconté. C’était une autre expérience à vivre, mais j’ai fini par m’exprimer à voix haute, car je sentais que je n’avançais pas, que je perdais mon temps. Je me sentais dans un cercle vicieux duquel je ne pouvais sortir. Ça me révoltait. Je me suis réveillée. »

Et c’est l’entraîneur de l’équipe nationale féminin, Tristan Mullally, qui a reçu le pot ! Depuis 15 mois, à quelques exceptions, celui-ci doit enseigner à distance en raison de la pandémie. Ce qui est parfois difficile tant pour les athlètes que les entraîneurs.

« Nous avons tenu une grosse réunion au début de mai. Certaines choses devaient changer. Tristan a bien réagi et nous avons revu plusieurs points. J’avais besoin de clarté », a relaté celle qui se sent maintenant libérée d’un poids.

Meilleure communication

Ils ont revu ses approches aux compétitions, ses exercices ciblés aux parcours à affronter ainsi que leurs communications. La golfeuse s’exprime maintenant davantage sur ses compréhensions. Car dans sa progression, Thibault veut d’abord et avant tout comprendre ce sur quoi elle bûche et tente de mettre en application. Elle se sent maintenant plus investie.

C’est donc dire qu’elle s’élancera l’esprit en paix dès vendredi sur le parcours Grayhawk à Scottsdale, en Arizona. Parmi l’élite du golf collégial féminin au Championnat national, elle veut laisser sa marque.