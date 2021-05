«Tu ne peux pas le garder sur les tablettes»

Même si bien des experts ne croient pas aux chances du Canadien de Montréal dans la série contre les Maple Leafs de Toronto, Guy Lafleur est confiant de voir son ancienne équipe livrer une solide opposition.

C'est ce qu'il a déclaré lors de son entrevue à TVA Sports, jeudi.

«J'avais hâte que ça commence. Je pense vraiment que le retour de joueurs comme Price, Gallagher et Weber va faire en sorte que l'équipe pourra donner du fil à retordre aux Maple Leafs. Je pense qu'on va avoir une très bonne série. Les Canadiens ont des choses à prouver. Il faut vraiment que les joueurs poussent dans la même direction et donnent le maximum. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, tu ne gagneras pas, peu importe le talent que tu as.»

Si Guy Lafleur, l'ancienne légende de la Ligue nationale, n'a pas voulu faire de prédiction, il s'est montré déçu de ne pas voir Cole Caufield participer au premier match.

«Ce sera du hockey dur, mais à un moment donné, ils vont devoir le mettre sur la glace. Tu ne peux pas garder un talent comme ça sur les tablettes indéfiniment. Il s'en est très bien tiré lors des matchs qu'il a pu jouer. Dans les séries, tu ne peux pas frapper ce que tu n'es pas en mesure de rattraper.»

La dernière fois que Montréal et Toronto ont croisé le fer en séries, c'était en 1979. Lafleur y était et il se souvient bien de l'atmosphère qui régnait entre les deux formations.

«Il y avait une bonne rivalité entre les deux équipes et entre les joueurs. Il y avait des étincelles du côté de Toronto. Ils avaient une équipe qui pouvait rivaliser avec nous au niveau de la robustesse. Au niveau du talent, je pense qu'on l'a remporté. On n'a pas embarqué dans leur jeu.»

Plus tôt cette semaine, l'ancien joueur des Remparts de Québec a reçu un bel honneur lorsqu'il a vu son numéro 4 être retiré par toutes les équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Une reconnaissance que Lafleur accueille avec beaucoup d'humilité.

«C'est un grand geste et un grand honneur. Je suis content d'avoir pu vivre ça de mon vivant. Souvent, on attend que les gens soient morts avant de les honorer. Lorsque j'ai appris la nouvelle, j'étais vraiment content. Je me sens vraiment privilégié. C'est une grande équipe, les Remparts de Québec. Il y a eu des bons joueurs de hockey dans cette organisation. J'ai toujours dit que le hockey était un sport d'équipe. Tu gagnes en équipe et tu perds en équipe. Les honneurs sont souvent décernés à une personne, mais moi je veux partager ça avec tous mes coéquipiers.»