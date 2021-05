Vers une saison des ouragans plus active en 2021

Selon de nouvelles prédictions publiées jeudi, l’activité des ouragans dans l’Atlantique Nord sera supérieure à la normale en 2021.

Pour l’année, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), aux États-Unis, a prévu que 13 à 20 tempêtes nommées, entre six et dix ouragans et entre trois et cinq ouragans majeurs frapperont la région.

Au Canada, environ un ou deux cyclones tropicaux par an touchent le sol du pays. Deux ou trois autres menacent aussi les eaux du large habituellement, selon le Centre canadien de prévision des ouragans.

Les experts canadiens travaillent en étroite collaboration avec la NOAA pour détecter l’apparition des tempêtes. Le Centre rappelle ainsi les citoyens habitant près des côtes à préparer d’avance des trousses d’urgence et de prendre des précautions afin de protéger leurs propriétés et leurs biens.

La saison des ouragans s’étire généralement du 1er juin au 30 novembre au Canada.