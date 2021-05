Attention aux tiques dans la Belle Province cet été

Les Québécois qui passeront encore leur été à s’adonner à des activités extérieures devront faire preuve de prudence car la tique porteuse de la maladie de Lyme continue de gagner du terrain, préviennent des experts.

« Il y en a qui pensent encore que c’est une maladie exotique, qu’on attrape ça dans la jungle en Amazonie. Mais la tique ne connaît pas de frontières, et les animaux qui la portent non plus », martèle Carl Dubois, vice-président de l’association de la maladie de Lyme au Québec (AMLQ).

Avec les réchauffements climatiques, le territoire de la « tique du chevreuil » ou « tique à pattes noires », porteuse de la maladie de Lyme, s’étend de plus en plus vers le Nord, rappelle-t-il.

« On commence à voir des cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce n’est plus juste à Magog et dans le coin de Sherbrooke, il y en a à Montréal aussi, poursuit M. Dubois. On peut en avoir en jardinant ! »

Photo Chantal Poirier

Achalandage

L’été passé, la fermeture des frontières en raison de la pandémie a engendré un achalandage « historique » de Québécois dans plusieurs parcs nationaux et régionaux, qui s’attendent à une situation similaire cette année.

À la Sépaq, on estime qu’il y a eu près de 590 000 visites supplémentaires dans leur parc durant l’été 2020, pour un total de près de 4,8 millions.

« Il y a beaucoup de gens qui n’avaient jamais fréquenté des parcs nationaux avant et qui se sont mis à le faire, indique le porte-parole, Simon Boivin. On le répète à chaque année: il y a des bonnes pratiques à adopter pour minimiser les risques [de se faire piquer par une tique]. »

De son côté, l’organisme Aventure écotourisme Québec a noté une augmentation moyenne de 13% dans ses parcs régionaux, et de près de 50% dans ses parcs à plus gros volume, qui comptent habituellement plus de 75 000 visiteurs par année.

Venir préparé

« C’est immense, commente Valérie Bélanger, responsable du développement des parcs régionaux et des projets spéciaux. Cette année, on va continuer à se promener chez nous et à découvrir nos territoires. C’est encore plus important d’être sensibilisé. »

Vêtements longs et clairs, bas rentrés dans les pantalons, chasse-moustique de qualité: même pour une seule journée de randonnée, il faut venir préparé, explique l’organisme. Il est important de demeurer dans les sentiers et de s’examiner de la tête aux pieds, à la sortie.

Quoi faire si vous avez été mordu par une tique

Ne paniquez pas: une morsure de tique « n’est pas la fin du monde » lorsqu’elle est détectée rapidement, rappelle Carl Dubois. De plus, ce ne sont pas toutes les tiques qui sont contaminées. Retirez-la délicatement avec une pince prévue à cet effet pour s’assurer de na pas laisser la tête dans la peau. Préservez-la dans un contenant au congélateur pour être en mesure de la faire tester.

Il faut que la tique reste dans le corps pendant 24 à 36 heures pour transmettre la bactérie, d’où l’importance de s’examiner dès la sortie.

Les premiers symptômes, qui apparaissent de 3 à 30 jours après avoir été piqué, sont de la rougeur (parfois en forme de cible), de la fièvre, des frissons, des maux de tête, de la fatigue, des douleurs musculaires ou articulaires et une enflure des ganglions.