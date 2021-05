Cessez-le-feu: le Hezbollah libanais salue une «victoire» des Palestiniens

Beyrouth | Le mouvement libanais Hezbollah, bête noire d'Israël, a salué vendredi une «victoire historique» des factions palestiniennes à Gaza après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu avec l'État hébreu pour cesser les hostilités meurtrières.

Allié de Téhéran, un autre ennemi juré d'Israël contre qui il a combattu à plusieurs reprises ces dernières décennies, le Hezbollah soutient traditionnellement le mouvement islamiste palestinien Hamas au pouvoir dans l'enclave palestinienne de Gaza.

«Le Hezbollah félicite le peuple palestinien héroïque et sa vaillante résistance pour la victoire historique remportée (...) contre l'ennemi sioniste», a indiqué dans un communiqué le mouvement chiite armé, poids lourd de la politique libanaise mais considéré comme un groupe «terroriste» par Israël et les États-Unis.

Le Hezbollah «salue en particulier les résistants, les martyrs, les blessés et leurs familles» tout comme «la direction des factions de la résistance palestinienne, qui étaient à la hauteur de cette bataille».

Le cessez-le-feu est entré en vigueur vendredi à 2 h (23 h GMT) et semblait tenir après 11 jours de bombardements israéliens sur Gaza et des tirs palestiniens de plus de 4000 roquettes sur Israël dont 90 % ont été interceptées par le système anti-missiles israélien.

Les raids aériens et les tirs d'artillerie sur l'enclave palestinienne ont fait au moins 232 morts côté palestinien, dont 65 enfants ainsi que des combattants, selon les autorités à Gaza. En Israël, 12 personnes, dont un enfant et une adolescente ainsi qu'un soldat, ont péri dans les tirs de roquettes, selon la police.