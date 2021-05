CH: Jake Evans demeure un cas incertain

L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal Dominique Ducharme n’a pas voulu confirmer que Jesperi Kotkaniemi prendrait la place de Jake Evans, samedi, pour le deuxième match de la série face aux Maple Leafs de Toronto.

«Jake est réévalué sur une base quotidienne et il sera peut-être prêt à jouer demain (samedi), a noté Ducharme, rappelant qu’Evans était effectivement blessé légèrement. Comme je l’ai déjà dit, on va utiliser notre profondeur dans cette série. On va voir demain (samedi) pour la formation.»

Une autre option pour remplacer Evans, advenant qu’il soit bel et bien absent, pourrait être d’employer l’attaquant Paul Byron au centre et insérer le jeune Cole Caufield dans la formation.

«Toutes les options sont ouvertes, a reconnu l’entraîneur. J’ai vraiment aimé le match à Paul, hier (jeudi). C’est un joueur versatile.»

À propos de Kotkaniemi, Ducharme dit avoir apprécié ce qu’il a vu de lui durant la récente semaine d’entraînement.

«On a pu travailler avec lui. S’il rentre dans la formation, on sait qu’il sera prêt», a affirmé le «coach», à propos du Finlandais de 20 ans.

Améliorer l’avantage numérique

Un point à améliorer pour le Canadien demeure le jeu de puissance, blanchi en cinq occasions jeudi dans la victoire de 2 à 1.

«C’est une question d’exécution, a analysé l’entraîneur. On a eu quelques chances, mais on doit en produire plus. On va certainement faire un meilleur travail samedi.»

«En mélangeant les joueurs droitiers et gauchers, nous pouvons obtenir plus d’options pour lancer», a pour sa part noté le défenseur Jeff Petry.

Kotkaniemi s’est notamment entraîné sur une vague du jeu de puissance, vendredi, tandis que les absents étaient nombreux à l’entraînement du Tricolore.

Un nouveau gardien?

Si Carey Price sera assurément de retour devant le filet pour le Canadien samedi, la possibilité de voir Frederik Andersen être utilisé à la place de Jack Campbell existe chez les Leafs.

«Ça ne change rien dans notre jeu, peu importe qui est le gardien de l’autre côté, a toutefois mentionné Petry. On garde notre plan de match.»

L’absence de John Tavares vient par ailleurs, qu’on le veuille ou non, changé un peu la donne. Le Canadien ne fera toutefois pas l’erreur de prendre l’adversaire la légère.

«On ne veut jamais voir une telle situation, a d’abord répété Petry, à propos de la terrible blessure subie par Tavares, jeudi, en première période. Il y aura évidemment des changements de leur côté dans leur formation, mais il faudra être prêts.»