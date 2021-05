COVID-19: de mieux en mieux dans la région de Québec

Les hospitalisations liées à la COVID-19 dans la Capitale-Nationale n’ont jamais été aussi peu nombreuses en près de 2 mois, alors que la moyenne de cas quotidiens chute toujours dans la région.

En 24 heures, la région de Québec a recensé 26 nouveaux cas, soit six de moins que la veille. La moyenne de cas quotidien dans les sept derniers jours est donc passée à environ 34.

Il s’agit d’une donnée qui diminue systématiquement chaque semaine depuis celle du 10 avril, pic de la pandémie à Québec où une moyenne de 359 cas était enregistrée chaque jour.

Cette courbe descendante constante s’observe du côté des hospitalisations depuis le 22 avril. On compte désormais 38 patients hospitalisés dans la région en raison de complications liées au coronavirus, soit autant que le 31 mars dernier. Mais on déplore toutefois un décès supplémentaire, pour un total de 1105.

Plateau

Au sud du fleuve, un plateau semble se maintenir concernant la propagation du virus, alors qu’on observe une légère remontée des cas depuis mercredi.

Le dernier bilan fait état de 64 nouvelles infections, soit trois de plus que la veille et 19 de plus que la journée précédente. Mentionnons tout de même que la moyenne quotidienne des sept derniers jours s’élève à 60, soit 30% de moins que la semaine du 9 mai.

On enregistre également une baisse notable de cinq hospitalisations sur le territoire, portant le compte à 33 patients. On compte malheureusement trois autres victimes de la pandémie, ce qui porte le compte à 346 depuis mars 2020.

Ailleurs

La baisse de cas des derniers jours se poursuit au Bas-Saint-Laurent, qui rapporte 18 nouvelles infections, tout comme la veille. Tandis que deux autres personnes ont contracté le virus sur la Côte-Nord.

Au Saguenay—Lac-Saint-Jean, après avoir connu une hausse surprenante de 35 cas jeudi, les chiffres sont à nouveau en baisse avec 17 cas supplémentaires.

La situation épidémiologique semble avoir pris de l’ampleur en Gaspésie—Île-de-la-Madeleine depuis mardi. Cette fois-ci, on rapporte 17 nouveaux sur le territoire.

