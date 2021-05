Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine: Québec soutient un appel de projets

Québec va consacrer 3 M$ par année jusqu’en 2024 afin de soutenir un appel de projets lancé en juin prochain pour répondre aux objectifs de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine.

Cette somme servira notamment à la mise en œuvre de l’appel de projets, qui devront reconnaître l’apport des communautés noires à la province, mais aussi un meilleur accès à la justice et la lutte contre toute forme de discrimination et de racisme.

«Nous devons lutter contre toute forme de racisme. Nous souhaitons également que la reconnaissance du talent et des réalisations des personnes d’ascendance africaine soit soulignée et qu’on en fasse la promotion», a indiqué vendredi par voie de communiqué le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la lutte contre le racisme, Benoit Charrette.

La Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine avait été proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies et s’échelonne de janvier 2015 à décembre 2024.

Cette initiative avait par ailleurs été reconnue de façon unanime par l’Assemblée nationale lors de motions déposées en 2019 et en 2020.

«Je suis très fière que la réflexion que nous avons menée, dans les derniers mois, se concrétise par des mesures comme celle qui est annoncée aujourd’hui, en pleine cohérence avec nos engagements internationaux, tels que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale», a souligné Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, et ministre responsable de la région des Laurentides.