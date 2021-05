Dignes d’un bar... à la maison

C’est l’effervescence dans le monde du cocktail ! Il est maintenant possible de se faire livrer chez soi tout le nécessaire pour se concocter de fabuleux cocktails. Boîtes débordantes de jus frais, de sirops somptueux et d’aromates ; concentrés en bouteilles, en poudre ou intrigants cocktails 3D ; il suffit de suivre la recette, de secouer, et de déguster. Parfois accompagnés de tutoriels en ligne, ils sont faciles à réaliser. Place au mixologue en vous !

Prosyro

Trop mignonnes les petites bouteilles de cocktails préassemblés de Prosyro, de Montréal. On les voudrait toutes ! Concoctés spécialement pour s’agencer à une dizaine de nos spiritueux québécois préférés, ces délicieux sirops concentrés permettent de créer des cocktails parfaits, riches en saveurs subtiles et naturelles.

► alambika.ca/fr

Crowd Bar & Flair

Les boîtes à cocktails de Crowd Bar & Flair, compagnie montréalaise de service de bar spécialisée en mixologie, se déclinent selon plusieurs thématiques au fil des saisons. On y trouve jus vitaminés et sirops originaux, pour des cocktails imbattables de fraîcheur, le tout accompagné d’un atelier de formation virtuel délivré par un mixologue.

► crowdbarflair.com

Poseidn

Tellement intrigants, ces jolis cocktails 3D Poseidn, fabriqués à Québec, et composés de poudre compressée en forme de fruits. On laisse fondre dans le verre et on remue ! Disponibles en plusieurs saveurs cocktails, ainsi qu’en chocolat chaud. Génial en slush ou en suçons glacés.

► poseidn.com

Monsieur Cocktail

La nouveauté de l’été chez Monsieur Cocktail, directement de Québec : les boîtes à cocktails Sangria blanche et Sangria rosée. Ces rafraîchissantes recettes, à la pêche ou au litchi, incluent tous les sirops et ingrédients nécessaires, qu’on rajoute simplement au vin.

► monsieur-cocktail.com

Odevi

Originaux les cocktails Odevi ! Il suffit de mélanger le concentré en poudre à l’alcool choisi et de secouer la bouteille. Déclinés en 5 saveurs, ils permettent de composer des cocktails classiques, comme le Margarita, ou uniques, comme l’Apéritivo Boréal. Fabriqué à Québec, Odevie se présente en bouteille réutilisable, avec des recharges.

► odevicocktails.com

Liquid Chefs

Les boîtes à cocktails de Liquid Chefs, de Montréal, offrent des sirops artisanaux pleins de saveurs, des aromates et des fruits déshydratés, ainsi que des jus frais pressés à agencer selon plusieurs suggestions de recettes. Boîte des Caraïbes, Boîte à Mule, Boîte à Spritz ou Boîte à Gin pétillant.

► liquidchefs.ca

3/4 OZ

Composé de cinq sirops artisanaux de l’entreprise montréalaise 3/4 OZ, ce kit est une bonne base dans un bar. Grâce aux raffinés sirops Tonic, Ginger Ale, Cola, Spritz et Sirop sur au miel, le kit cocktail Deluxe permet une panoplie de créations, classiques ou réinventées, avec ou sans alcool.

► 34oztonicmaison.com

Le Lab

Avec les kits du bar à cocktails montréalais Le Lab, apprenez non seulement à faire de délicieux cocktails, mais également à faire vos propres sirops faits maison, grâce aux ateliers de mixologie virtuels. Ingrédients frais, aromates et épices, les boîtes offertes en plusieurs saveurs contiennent même le pop corn !

► labproduitsartisanaux.com/boite-a-cocktails

Firebarns

L’ensemble cadeau Bloody Caesar Firebarns, assemblé à Lévis, contient tout le nécessaire pour concocter le célèbre cocktail canadien. En plus du mélange à Bloody aux tomates, mystérieusement parfumé aux palourdes tout en étant végane, on y trouve des épices à Caesar, sauces piquantes et haricots marinés. Piquant et rafraîchissant !

► firebarns.com

Ginius Ginkit

Tenté par l’expérience de créer votre propre gin ? Les kits Ginius, conçus à Trois-Rivières, sont là pour ça. Contenant des aromates divers, dont, bien sûr, l’obligatoire baie de genièvre, ainsi que les ustensiles nécessaires, ils permettent de créer un gin maison en aussi peu que 36 heures.

► ginius.ca