Enquête publique sur la mort de Joyce Echaquan: la coroner fera une mise au point mardi

La coroner Géhane Kamel, qui préside l’enquête publique sur la mort de Joyce Echaquan, fera «une mise au point», mardi, concernant ses propos.

C’est ce qu’a annoncé la coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary, vendredi soir dans un communiqué.

Cette dernière a également déclaré avoir pris acte «des récentes réactions, qu’elles soient médiatiques ou citoyennes, au sujet de certains propos prononcés lors des audiences par la coroner enquêteur Me Géhane Kamel».

Rappelons qu’au cours des audiences publiques dans le cadre de l’enquête sur la mort de la mère de famille atikamekw, la coroner a, notamment, remis en doute certaines parties du témoignage de l’infirmière congédiée pour avoir insulté Joyce Echaquan. Me Géhane Kamel s’est même impatientée et lui a dit «votre histoire ne tient pas debout».

Malgré les nombreuses critiques que lui a values son comportement, la coroner en chef a réitéré sa pleine confiance en Me Géhane Kamel, «laquelle poursuivra ses travaux comme prévu à compter du 25 mai prochain au Palais de justice de Trois-Rivières», a également écrit Me Pascale Descary.

Me Géhane Kamel doit mener des audiences publiques jusqu’au 2 juin inclusivement afin de faire la lumière sur les circonstances et les causes entourant le décès de Joyce Echaquan qui a secoué le Québec en septembre dernier.