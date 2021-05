Estrie: 63 familles attendent une reconnaissance de la DPJ

Soixante-trois familles attendent d'être reconnues comme «famille d'accueil de proximité» en Estrie.

La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) leur a confié l'enfant d'un membre proche de la famille, mais sans leur attribuer une aide financière.

Sans cette reconnaissance, les familles n'ont droit à aucune aide financière, sauf à une allocation du fédéral de 28,21 $ par jour. Les temps d'évaluation sont longs et les prestations ne sont pas rétroactives.

Au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie-CHUS, on confirme que le délai de six mois prescrit par le ministère est parfois dépassé. Ce retard est notamment attribuable au délestage de ressources humaines lié à la pandémie pour combler des besoins ailleurs dans l'établissement. Le CIUSSS ajoute toutefois que les équipes ne ménagent aucun effort et le retard accumulé sera d'ailleurs bientôt rattrapé.

Mais en attendant, des familles s'endettent.

Le syndicat des familles d'accueil a été surpris par ce nombre de familles en attente de reconnaissance.

Pour régler la situation, la présidente de l'Association démocratique des ressources à l'enfance du Québec-CSD, Diane Thomas, propose cette solution.

«Pourquoi qu'à partir du moment où la cour accrédite un enfant dans une famille d'accueil postulante, il n'ordonne pas la signature immédiate du contrat? La DPJ pourrait ensuite prendre six mois pour l'évaluer, mais au moins pendant ce temps-là la famille serait rémunérée correctement et l'enfant aurait droit aux services», a-t-elle dit à TVA Nouvelles.

Nous aurions aimé savoir ce que pense le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, de cette suggestion, mais notre demande d'entrevue est demeurée sans réponse.