Fuite de données à La Place 0-5: une possible réouverture du site début juin

La Coopérative Enfance Famille, gestionnaire de La Place 0-5, qui a été victime d'une fuite de données, s’est dit «optimiste» à l’idée d’une réouverture du site dès le début du mois de juin.

Dans un communiqué publié vendredi, elle a toutefois précisé que même si la brèche a été «repérée et colmatée par le fournisseur», le site doit franchir plusieurs étapes avant de pouvoir complètement rouvrir.

«La date exacte de la réouverture du guichet unique d'accès aux places en services de garde reconnus du Québec n'est pas encore établie. Toutefois, les spécialistes travaillent d'arrache-pied pour assurer une réouverture sécuritaire le plus rapidement possible», a indiqué La Coopérative Enfance Famille.

Le fournisseur InMédia Technologies est actuellement en train d’«appliquer les recommandations en lien avec la plateforme et le site La Place 0-5». Ce sera ensuite au tour du Centre gouvernemental de cyberdéfense de procéder à une vérification complète du système afin de «tester et permettre la réouverture du site».

Une dernière étape permettra à La Place 0-5 de «vérifier la validité et l'intégrité des données ainsi que les fonctionnalités du site» puis de rouvrir.

Rappelons qu’au cours du piratage informatique qui a provoqué la fermeture temporaire du site, les données de 5000 parents en attente d'une place en garderie pour leur enfant ont été dérobées.

Consultations publiques

La Coopérative Enfance Famille a également indiqué qu’elle se préparait «activement» aux consultations publiques sur les services de garde éducatifs à l'enfance qui commenceront le 25 mai. Elle travaille notamment sur des propositions destinées à simplifier la vie des familles et résoudre des problématiques soulevées par les partenaires du milieu.

Ces consultations porteront sur les façons de rendre plus accessible et plus efficace le réseau des services de garde.

En 2020, plus de 104 000 dossiers d’enfant ont été créés et près de 12 000 places disponibles ont été affichées par les milieux familiaux.