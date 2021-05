Gastronomie: des chefs québécois veulent se regrouper

Durement frappés par la COVID-19, des chefs québécois veulent former un collectif afin de mieux faire valoir leur voix et pour promouvoir la gastronomie locale.

«C’est important d’avoir un regroupement à l’image des besoins de la production et de la restauration indépendantes. Il y a d’autres associations, mais on veut quelque chose qui sera plus à l’image de notre réalité», a expliqué vendredi Charles-Antoine Crête, chef propriétaire du Montréal Plaza, au cours d’une conférence de presse.

Intitulée Le Collectif de la gastronomie québécoise, l’organisation aura pour mission de développer de la production de niche au Québec. Elle souhaite également démocratiser la gastronomie pour qu’elle puisse davantage rejoindre le grand public.

«Pour nous, ce qui est important, c’est de protéger le savoir-faire qu’on a construit pendant plusieurs années. C’est très fragile, et ce serait dommage pour la relève de demain de ne pas pouvoir le sauvegarder», a révélé Normand Laprise, chef propriétaire du Toqué!

Ses créateurs espèrent que, d’ici 2026, le Collectif pourra inclure 1000 «restaurants de référence» de la province.

Également présent à la conférence de presse, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a indiqué que le projet suscitait l’intérêt du gouvernement Legault, qui serait ouvert à le supporter.