Jeff Carter, le coup de circuit de Ron Hextall?

Certaines transactions font passer un directeur général pour un génie. L’acquisition de Jeff Carter, qui marque avec une régularité déconcertante, pourrait bien figurer dans cette catégorie pour le DG des Penguins de Pittsburgh Ron Hextall.

Obtenu des Kings de Los Angeles pour deux sélections conditionnelles de troisième et quatrième tours, Carter a inscrit trois buts et totalisé quatre points en trois duels éliminatoires, si bien que l’équipe de la Pennsylvanie mène 2-1 dans sa série de première ronde contre les Islanders de New York.

Depuis la transaction, en ajoutant la saison régulière, le vétéran de 36 ans a touché la cible 12 fois en 15 parties. Utilisé au centre du troisième trio, derrière Sidney Crosby et Evgeni Malkin, il devient ainsi une arme redoutable pour l’entraîneur-chef Mike Sullivan.

«Avec cette profondeur que nous avons avec "Carts" au centre, nous pensons que nous avons maintenant une attaque équilibrée. L’acquisition de "Carts" a été énorme pour notre équipe. Ça nous donne tellement plus de profondeur», a répété le pilote en vidéoconférence, jeudi, après un gain de 5 à 4.

Adaptation rapide

Carter n’est évidemment pas le premier joueur à être échangé à l'approche des séries. Chaque individu est toutefois unique et chaque équipe l’est également, de sorte qu’il est difficile d’anticiper la contribution d’un joueur en plein cœur d’une saison.

S’il s’est questionné sur son rôle à venir quand il a su que les Penguins l’avaient acquis, Carter estime qu’il s’est rapidement senti chez lui avec ce groupe et qu’il apprécie les missions qu’on lui donne.

«C’est un groupe très facile à joindre, a-t-il expliqué. Parfois, quand tu es échangé, ça prend un moment pour être à l’aise. "Sid" est le seul gars que je connaissais un peu, mais tout le monde a été bon. Comme nouveau joueur, quand tu te sens à l’aise rapidement, ça accélère le processus.»

«J’ai principalement évolué avec [Jared McCann] et [Frédérick Gaudreau]. Je pense que nous travaillons bien ensemble et que nous pouvons apporter un punch offensif complémentaire aux deux premiers trios.»

S’il maintient la cadence, Carter, qui a aussi évolué en infériorité numérique, sera un atout important pour les Penguins. Fort de deux conquêtes de la coupe Stanley, son expérience sera certainement mise à contribution également.

- Le quatrième duel de cette série aura lieu samedi à 15h. Le duel sera présenté sur les ondes de la chaîne TVA Sports.