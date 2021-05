Julie Vignola et Joseph Gagné nommés patriotes de l’année 2021

La députée bloquiste Julie Vignola et le militant Joseph Gagné Designés seront honorés, dimanche et lundi, comme patriotes de l’année par la Société nationale des Québécois et des Québécoises de la Capitale (SNQC).

• À lire aussi: Le drapeau des Patriotes sera hissé tous les ans

«La fête nationale des Patriotes est l’occasion de témoigner notre reconnaissance à ses GRANDS qui font avancer le Québec! Julie et Joseph ont travaillé à promouvoir la langue, la culture du Québec, le patrimoine, l’histoire et les intérêts des Québécoises et des Québécois dans notre belle région», a déclaré le président par intérim du conseil d’administration de la SNQC, Christian Hébert.

Ainsi, lors d’une cérémonie qui aura lieu les 23 et 24 mai, une médaille sera remise aux deux récipiendaires.

Selon la SNQC, Julie Vignola, députée fédérale de la circonscription de Beauport-Limoilou à la Chambre des communes, mérite cet honneur pour avoir participé «au mouvement d’émancipation de la société québécoise et à l’obtention de la souveraineté pour notre État». Les membres de la SNQC ont souligné «la qualité de son travail à Ottawa pour faire respecter les réalités québécoises lorsqu’il s’agit de planifier les acquisitions gouvernementales et d’assurer les services à la population, jusqu’à ce que le Québec devienne un pays indépendant».

La SNQC a également tenu à souligner l’«engagement indéfectible» du militant Joseph Gagné en lui décernant le prix du patriote de l’année à titre posthume. «Monsieur Gagné demeurera un modèle d’implication civique et de courage pour les militants actuels et futurs», peut-on lire.

Depuis 2008, le prix du patriote de l’année est remis à un citoyen de la région de la Capitale-Nationale qui a défendu le Québec, son statut, son histoire, sa culture et sa langue au cours de sa carrière.