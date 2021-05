La solution à deux États «seule réponse» possible au conflit israélo-palestinien

Le président américain Joe Biden a affirmé vendredi que la solution à deux États était «la seule réponse» possible au conflit israélo-palestinien, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche.

«Il n'y a pas de changement dans mon engagement pour la sécurité d'Israël, point à la ligne. Pas de changement du tout», a assuré Joe Biden, qui s'exprimait à l'occasion de la visite du président sud-coréen.

«Le changement est que nous avons toujours besoin d'une solution à deux États. C'est la seule solution», a poursuivi le président démocrate, au lendemain de l'annonce d'un fragile cessez-le-feu mettant fin temporairement à onze jours d'affrontements entre l'État hébreu et le mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza.

Le président américain a aussi annoncé son intention de mettre en place une aide financière «majeure» avec l'aide de la communauté internationale pour «reconstruire Gaza», mais «sans donner au Hamas l'opportunité de rebâtir son système d'armement».

«J'ai fait savoir aux Israéliens que j'estimais très important qu'ils mettent fin à ces affrontements à Jérusalem entre communautés qui sont le fait d'extrémistes des deux bords», a par ailleurs ajouté M. Biden.

AFP

Les violences qui ont éclaté dans des villes mixtes en Israël et à Jérusalem-Est sont dues principalement aux menaces d'expulsion de familles palestiniennes au profit de colons juifs.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken se rendra au Moyen-Orient «dans les prochains jours», a annoncé jeudi le département d'État, après l'annonce du cessez-le-feu.

Malgré la trêve, de nouveaux affrontements ont éclaté vendredi entre fidèles palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l'islam, à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé par Israël, faisant une vingtaine de blessés parmi les Palestiniens.

Depuis le 10 mai, les violences ont fait plus de 243 morts côté palestinien, dont 66 enfants, et 12 côté israélien, parmi lesquels un enfant israélien de 6 ans et une adolescente arabe Israélienne de 16 ans et son père.