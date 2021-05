La SQ recherche un homme faisant l’objet d’un mandat d’arrestation

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population afin de retrouver Daniel Lecouteur, qui fait l’objet d’un mandat d’arrestation.

L’homme de 40 ans est recherché relativement à une séquestration ainsi qu'à des voies de fait causant des lésions commises à Saint-Hyacinthe, dans la soirée du 20 mai.

Selon la SQ, vers 23h30 ce soir-là, une altercation est survenue entre trois personnes dans le secteur de l’avenue Saint-Simon. Un homme a été arrêté sur place tandis que Daniel Lecouteur est toujours recherché par la police en lien avec cet événement.

M. Lecouteur mesure 1,78 m (5 pi 10 po) et pèse 70 kg (154 lb). Il a les cheveux et les yeux bruns et a des tatouages sur l’avant-bras droit. Lorsqu’il a pris la fuite à pied, il portait un chandail noir et gris ainsi qu’une casquette noir et blanc.

Toute personne qui apercevrait Daniel Lecouteur peut communiquer avec le 911 ou de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.