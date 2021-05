Lady Gaga révèle être tombée enceinte après avoir été violée par un producteur de musique

Lady Gaga a révélé qu'elle était tombée enceinte après avoir été violée par un producteur de musique.

• À lire aussi: Cinq personnes arrêtées en lien avec l’enlèvement des chiens de Lady Gaga

La chanteuse a fondu en larmes en racontant cet incident déchirant dans la nouvelle émission d'Oprah Winfrey et du prince Harry sur Apple TV+, The Me You Can't See.

« J'avais 19 ans et je travaillais dans le milieu, et un producteur m'a dit : "Enlève tes vêtements". J'ai dit non. Et je suis partie, et ils m'ont dit qu'ils allaient brûler toute ma musique. Et ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas arrêté de me demander, et je me suis figée et je ne me souviens même pas », a-t-elle dit.

« J'ai d'abord ressenti une douleur intense, puis je me suis engourdie. Et puis j'ai été malade pendant des semaines et des semaines et des semaines après, et j'ai réalisé que c'était la même douleur que j'avais ressentie lorsque la personne qui m'avait violée m'avait déposée enceinte au coin d'une rue. Chez mes parents, parce que je vomissais et que j'étais malade. Parce que j'avais été maltraitée. J'ai été enfermée dans un studio pendant des mois », a-t-elle ajouté.

Lady Gaga, de son vrai nom Stefani Germanotta, s'était déjà exprimée sur cette épreuve, révélant qu'elle a souffert de stress post-traumatique.

La vedette de 35 ans a également dit qu'elle avait connu l'automutilation, les coupures et des épisodes où elle se jetait contre les murs.

« Vous pensez que vous allez vous sentir mieux parce que vous montrez à quelqu'un, "Hé, regardez, je souffre". Cela n'aide pas » explique-t-elle, avant d'ajouter : « Je dis toujours aux gens : "Dites-le à quelqu'un. Ne le montrez pas" ».

La vedette n'a jamais révélé le nom de son agresseur. « J'ai eu une rupture psychotique totale, et pendant quelques années, je n'étais plus la même fille », a-t-elle ajouté.

Lady Gaga a participé au premier épisode de la série en cinq parties, produite par Harry et Oprah.

Elle a admis que l'amélioration de sa santé mentale a été une « lente progression » et qu'elle a progressivement appris à utiliser des outils pour aider à gérer les sentiments sombres.

« Même si je passe six mois brillants, il suffit d'un déclencheur une seule fois pour se sentir mal », a-t-elle expliqué, ajoutant : « Et quand je dis se sentir mal, je veux dire avoir envie de se couper, penser à mourir, se demander si je vais le faire un jour ».

Lady Gaga explique avoir décidé de partager son histoire pour aider les gens à avoir de l'empathie pour les autres et, espérons-le, aider toute personne qui a été dans une situation similaire, ajoutant que parler des événements faisait partie de son processus de « guérison ».

À VOIR AUSSI...