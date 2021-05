Le Parti conservateur va continuer d’agir pour la langue française

Le 13 mai dernier, le gouvernement Legault a déposé devant l’Assemblée nationale du Québec le projet de loi 96, qui vise à réformer la Loi 101. Selon moi, il est tout à fait légitime que le Québec se donne les moyens pour protéger la langue française sur son territoire.

Depuis que je suis chef du Parti conservateur, nous avons proposé de nombreuses mesures et politiques pour protéger la langue française à la fois au Québec et dans le reste du Canada. Dès le départ, j’ai rencontré le premier ministre Legault et j’ai réitéré mon intention de travailler avec le Québec pour faire avancer l’application de la Loi 101 aux entreprises à charte fédérale.

Mon équipe conservatrice et moi martelons aux libéraux à chaque occasion l’importance de moderniser la Loi sur les langues officielles, ce qu’un gouvernement conservateur présentera dans les 100 premiers jours.

Ainsi, avec ces mesures, nous pourrons répondre aux attentes et aux préoccupations des Québécois. Malheureusement, jusqu’à maintenant, les libéraux n’ont proposé qu’un document d’intentions. Nous sommes toujours impatients de voir les libéraux agir dans le dossier des langues officielles, car le temps des belles paroles est révolu.

Inaction des libéraux

Après six ans au pouvoir, les libéraux font toujours patienter les francophones du pays. Leur inaction a des conséquences. Dans le contexte actuel, le français est non seulement menacé au Canada, mais également au Québec, surtout à Montréal. Au même moment, presque la moitié des ministères et des organismes fédéraux ne respectent même pas la Loi sur les langues officielles.

Les conservateurs ont toujours été à l’écoute des aspirations culturelles et identitaires du Québec. En 2006, c’est un gouvernement conservateur qui a posé des gestes d’ouverture envers le Québec, dont la reconnaissance de la nation québécoise au sein du Canada.

À cet effet, j’appuie la démarche du gouvernement Legault qui s’est largement inspiré de cette reconnaissance de la nation québécoise pour modifier sa propre constitution, en utilisant l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 pour y inscrire que les Québécois forme une nation et que le français est leur langue officielle.

Un gouvernement conservateur va toujours respecter les compétences des provinces, ce qui comprend des articles de la Constitution réservés à certaines provinces. Contrairement aux libéraux, un gouvernement conservateur va aussi respecter les décisions de l’Assemblée nationale du Québec, et ce, dans tous les domaines relevant de ses compétences.

Nous sommes une force politique qui respecte l’autonomie des provinces. Comme à son habitude, monsieur Trudeau préfère attacher des conditions à ses promesses, tandis que le Bloc, ne pouvant pas prendre le pouvoir, n’est pas capable d’empêcher l’empiétement des libéraux dans les affaires du Québec.

Bien que je sois un anglophone né au Québec, mais qui a grandi en Ontario, je suis fier de nos deux peuples fondateurs, de notre dualité linguistique et culturelle, de même que de la contribution des peuples des Premières Nations. Il est tout à fait normal que les Québécois tiennent à leur héritage et, à leur culture comme nation.

Le français est «l’être» de la nation québécoise

De plus, pour moi, la langue française n’est pas qu’un simple instrument de communication entre les individus. C’est « l’être » de la nation québécoise, le témoignage d’une longue histoire. Le français est aussi un élément important de l’identité de notre pays.

Je suis également très heureux de constater que des dispositions ont été prises dans le projet de loi 96 pour protéger les droits de la minorité anglophone historique du Québec. Il faut défendre la langue française au Québec, sans empiéter sur les droits de la minorité anglophone historique. Toutefois, je suis parfaitement conscient qu’il n’y a aucune comparaison possible entre la minorité anglophone du Québec et les minorités francophones du pays, en particulier dans un contexte nord-américain où vivent des centaines de millions d’anglophones. Le Canada a été fondé en français, mais des deux langues nationales, je suis convaincu qu’il n’y a que le français qui est réellement menacé.

Le Parti conservateur s’engage à permettre l’application de la Loi 101 aux entreprises de juridiction fédérale au Québec, en plus de moderniser la Loi sur les langues officielles. Nous avons toujours été clairs à l’effet qu’un gouvernement conservateur va également travailler avec le gouvernement du Québec pour accroître l’autonomie dont celui-ci dispose en matière de culture.

Pour freiner le déclin de la langue française au Québec, mais aussi dans le reste du Canada, il est urgent de renforcer la place du français au travail, en éducation et dans l’administration de l’État. Il est fondamental de pouvoir travailler, de communiquer et d’être servis en français. Le Parti conservateur sera de tous les combats pour promouvoir le français, en plus de collaborer avec le gouvernement du Québec en matière de défense de la langue.