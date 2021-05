Les agents correctionnels manifestent à Montréal et à Rimouski

Mécontents des négociations entourant le renouvellement de leur convention collective, les agents de la paix en services correctionnels ont manifesté vendredi matin devant les centres de détention de Rivière-des-Prairies, à Montréal, et de Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent.

«Le gouvernement est complètement déconnecté de la réalité», a dit Mathieu Lavoie, président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ-CSN).

Selon le syndicat, qui représente plus de 2800 agents œuvrant dans 18 établissements de détention de la province, 400 postes sont vacants au sein des services correctionnels et il y a un réel enjeu de rétention de la main-d’œuvre.

«On est aux prises avec de graves problèmes d'attraction et de rétention de main-d'œuvre depuis plusieurs années, mais l'employeur continue de jouer à l'autruche, a-t-il ajouté. Il préfère continuer de payer des heures supplémentaires ad vitam aeternam plutôt que de nous offrir des conditions qui nous permettraient d'attirer et de retenir les effectifs dont nous avons besoin.»

Une autre manifestation des agents correctionnels s’est tenue jeudi à Trois-Rivières et les syndiqués comptent porter une casquette pendant leurs heures de travail pour signifier leur frustration devant la lenteur des négociations.

«En public, le gouvernement dit vouloir régler au plus vite, mais, arrivé aux tables de négociation, il traîne les pieds, a souligné la présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), Nathalie Arguin. Il est temps qu'il fasse des offres sérieuses et qu'il reconnaisse le travail des agentes et agents de la paix qui maintiennent le réseau correctionnel du Québec à bout de bras.»