LHJMQ: Prêt pour la prochaine étape

Après une année complète sans partie, le jeune attaquant Ethan Gauthier saura dans un peu plus d’un mois où il disputera, enfin, son prochain match de hockey. Et que ce soit à Sherbrooke, où le Phœnix détient le tout premier choix du prochain repêchage, ou ailleurs, le hockeyeur de Drummondville assure une chose : ce sera dans la LHJMQ.

Fils de Denis Gauthier, Ethan est né en Arizona et possède la double-citoyenneté. La route des collèges américains, en passant par son programme national de développement, était donc une option à sa portée. Et il y a pensé.

L’espoir classé numéro 1 sur la liste finale du Centre de soutien au recrutement (CSR) de la LHJMQ devait d’ailleurs faire le voyage au sud de la frontière afin de participer au camp d’entraînement du programme américain. Toutefois, la logistique de voyagement en temps de pandémie l’a finalement empêché d’y prendre part.

« Mon but premier a toujours été de jouer junior majeur. Par contre, en possédant la double citoyenneté, c’était une option que j’avais d’aller au camp sans me commettre. J’y allais au cas où je tombe en amour avec le programme, mais surtout pour valider mon choix de jouer junior majeur », a mentionné l’attaquant de 15 ans en entrevue téléphonique avec Le Journal.

UNE PLACE INTÉRESSANTE

Le Phoenix n’a donc pas à s’inquiéter si c’est sur Gauthier que la formation avait l’intention de jeter son dévolu le 25 juin prochain. Et pas seulement parce qu’il a mis une croix sur le hockey américain.

« J’ai regardé la loterie avec toute ma famille et Sherbrooke était vraiment l’un des endroits qu’on avait ciblés. Ce serait une place très intéressante pour moi. J’ai passé beaucoup de temps en Estrie cette année [à m’entraîner avec les Cantonniers de Magog] et ce n’est pas loin de chez moi, à Drummondville. De plus, Sherbrooke a prouvé au fil des ans être capable de développer des équipes championnes, comme on l’a vu l’an dernier avec Samuel Poulin. C’est une belle organisation, ils ont un bel aréna et les partisans ont l’air impliqués. Cependant, je ne tiens rien pour acquis. »

Alors que son père Denis a fait carrière au poste de défenseur et que son frère, Kaylen, a suivi ses traces (il évolue pour les Voltigeurs de Drummondville), Ethan a plutôt décidé d’opter pour la position d’attaquant.

UN JOUEUR INTENSE

D’ailleurs, il s’inspire d’un joueur bien connu des partisans de hockey du Québec : un certain Brady Tkachuk, des Sénateurs d’Ottawa.

« Je me considère comme un joueur physique, qui termine ses mises en échec, qui impose sa présence devant le filet et dans les coins. Les joueurs n’aiment pas jouer contre moi, du moins c’était le cas dans le bantam AAA. Je suis aussi un joueur qui peut bien compléter un marqueur grâce à mon sens du jeu et au fait que je peux bien distribuer la rondelle », se décrit-il.

Le 25 juin, Ethan deviendra le membre de la famille Gauthier repêché le plus haut au repêchage de la LHJMQ. Son père, Denis, avait été le 17e choix de l’encan de 1992, tandis que Kaylen a été un choix de septième ronde des Voltigeurs, 111e au total, en 2018.

En 23 parties au niveau bantam AAA lors de la saison 2019-2020, Gauthier avait récolté 40 points.

Une année formatrice malgré tout

Après une saison sans matchs, il sera intéressant de voir combien de joueurs de 16 ans parviendront à se tailler une place dans la LHJMQ l’an prochain. Chose certaine, même s’il n’a pas joué, Ethan Gauthier assure avoir progressé en 2020-2021.

Avec les Cantonniers de Magog, il a eu la chance de s’entraîner sur glace quatre jours par semaine.

« En début d’année, on se préparait pour une saison donc on travaillait sur le système de jeu et tout. Quand ç’a été repoussé, les entraînements ont été adaptés puisqu’on visait un retour au jeu à la fin de l’année. On a donc travaillé sur des points précis. De mon côté, mon but la saison dernière était d’améliorer mon jeu défensif et j’ai eu la chance de travailler avec mon entraîneur Félix Potvin sur cet aspect. Il m’a tellement aidé et j’ai vraiment l’impression d’avoir progressé. »

Même s’il avoue que ce ne fut pas une année « évidente », Gauthier estime toutefois que la dernière saison pandémique n’a pas été une saison perdue.

« Je pense que c’est la même chose pour tous les gars admissibles au prochain repêchage. J’ai travaillé avec un seul but en tête, soit d’être prêt pour la prochaine saison. Tu voyais que les joueurs qui veulent percer travaillaient aussi fort pour pousser leur jeu à un autre niveau. Je ne sais pas si j’ai progressé autant que si j’avais joué des matchs mais, une chose est sûre, je n’ai pas perdu mon temps. »

UN RÊVE

Tous ces efforts pourraient maintenant lui permettre de faire le saut dans la LHJMQ dès la saison prochaine en tant que très haut choix de repêchage, si ce n’est pas le premier de toute la cuvée.

« Depuis que je suis jeune que mon rêve est d’évoluer dans la LHJMQ, et d’être repêché premier au total est un autre rêve. Je ne m’attendais pas à être premier sur la liste [du Centre de soutien au recrutement de la LHJMQ]. J’ai toujours su que je faisais partie de l’élite de mon groupe d’âge mais d’être vu comme le premier est tout un honneur. C’est signe que mes efforts ont été récompensés. Par contre, il y a tellement de bons joueurs dans cette cuvée que je ne tiens rien pour acquis. On va le vivre en temps et lieu. »