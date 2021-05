Montréal souhaite réduire l’enfouissement de matières résiduelles

La Ville de Montréal lance un appel de projet destiné à des organismes à but non lucratif et communautaires, afin de pouvoir réduire l’enfouissement des matériaux de construction ou des vêtements.

Le projet retenu aura droit à un soutien financier de 500 000 $.

«Partout sur la planète, les grandes villes cherchent à trouver des solutions innovantes aux enjeux environnementaux que pose l’enfouissement des matières résiduelles», a souligné par communiqué Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le projet devra démarrer le 1er septembre prochain, et se terminer à la même date en 2023. La proposition devra permettre de réduire la quantité de matières envoyées vers les sites d’enfouissement en priorisant la réduction à la source, le réemploi et la valorisation.