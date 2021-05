Pont de l’Île-aux-Tourtes : la date de réouverture inconnue

C’est une erreur humaine lors des travaux de maintenance qui a endommagé la structure du pont de l’Île-aux-Tourtes, forçant ainsi sa fermeture jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée pour permettre sa réouverture, et ce, probablement pas avant plusieurs semaines.

Le pont fait l’objet de plusieurs travaux de réfection afin de le maintenir fonctionnel. Le 30 avril dernier, du forage exécuté sur la structure a sectionné la tige d’une poutre de rive, entraînant la fermeture d’une voie.

Les ingénieurs du ministère des Transports ont été mis au courant, mais le forage s’est poursuivi. Au total, une dizaine de poutres ont été endommagées lors de cette opération.

Le 19 mai, soit jeudi, la fermeture du pont a été décrétée.

En raison des tiges sectionnées, le pont de l’Île-aux-Tourtes est donc en «faiblesse théorique», et ne peut pas soutenir adéquatement le poids que la circulation routière lui impose. Il ne risque toutefois pas de s’effondrer.

Impossible de savoir quand il sera rouvert.

«Je ne peux concevoir que le pont sera fermé à long terme. Il est vrai que présentement on ne peut pas vous donner un échéancier serré», a déclaré le ministre des Transports lors du point de presse donné vendredi matin à ce sujet.

Questionné quant à savoir si la fermeture pouvait durer ''plusieurs mois'' le ministre Bonnardel a répondu «il ne le faut pas. On travaille 24 heures sur 24, sept sur sept pour ouvrir ce pont le plus rapidement possible, et je mesure le calvaire que les automobilistes, que les camionneurs vont devoir vivre, je le sais!», a-t-il ajouté.

Partout dans la province, près de 400 ponts et ponceaux ont besoin de travaux urgents, selon les données de 2019.

Le ministre Bonnardel admet qu’il reste énormément de travaux à faire.

«C’est du rattrapage pour des dizaines et des dizaines d’années que nous avons à faire. Le pont de l’Île-aux-Tourtes est dans le projet de loi sur l’accélération, ce sera réalisé pour les gens de l’ouest de l’île».

«L’erreur est humaine», dit François Bonnardel

Le ministre des Transports, François Bonnardel, veut se concentrer à rouvrir le plus rapidement possible le pont de l’Île-aux-Tourtes plutôt qu’identifier un coupable.

«Ça ne sert à rien aujourd’hui d’accuser juste le consortium, l’erreur est humaine. Cela est arrivé. Maintenant, moi ce qui m’importe c’est d’ouvrir ce pont le plus rapidement possible», indique le ministre en entrevue au TVA Nouvelles.

«Pour la suite des choses, j’aurais des discussions avec l’entrepreneur», ajoute M. Bonnardel.

Pont Champlain 2.0?

Fermé d’urgence jeudi pour des raisons de sécurité, le pont a fait l'objet d'investissements à la hauteur de 110 millions de dollars depuis 2016. En tout, ce sont quelque 280 millions de dollars qui seront dépensés d’ici la fin de vie utile de l’infrastructure, qui devrait être remplacée d’ici 2027.

Dans une sortie en règle en vendredi matin, le maire de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon, a qualifié de «niaisage» la gestion et l’entretien de l’infrastructure, insistant sur le fait que des millions de dollars ont été dépensés sur un pont qui aurait dû être détruit depuis longtemps.

«Oui cette structure est en fin de vie. Je ne veux pas la comparer au pont Champlain, mais oui nous aurons des sommes importantes à investir dans les prochaines années jusqu’à ce que le nouveau pont soit réalisé», mentionne François Bonnardel.

Mais le ministre a tenu à rassurer la population en précisant que ce n’est pas l’ensemble de la structure qui est endommagé, mais seulement les travées 14-15 et 24-25 qui sont endommagées.

François Bonnardel espère que la fermeture ne durera pas plusieurs semaines.