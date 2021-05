Pour vos identifications financières, cette application réunit toutes vos informations

Développée par SecureKey Technologies, l’application Vérifiez.Moi est supportée par Emploi et Développement social Canada (EDSC) et par sept des plus importantes institutions financières au Canada : BMO, CIBC, Desjardins, Banque Nationale du Canada, RBC, Banque Scotia et TD.

D’autres sociétés comme Equifax, IA Financial Group, Notarius, SunLife Financial, Telus et bien d’autres viendront s’ajouter à la liste.

EDSC a adopté Vérifiez.Moi comme un nouveau moyen de vérification sécurisé en temps réel pour s’inscrire à Mon dossier Service Canada (MSDC).

Essentiellement, cette application sert à rassembler en un endroit vos informations de sécurité pour éviter de répéter les processus de vérification d’identification chaque fois que vous faites affaire avec une institution financière ou accéder à des services gouvernementaux.

« Le service Vérifiez.Moi aide les Canadiens à vérifier leur identité lors de l’inscription à leur compte MDSC en confirmant de manière sécurisée les renseignements personnels qu’ils consentent à transmettre à partir de l’une des six principales institutions financières du pays. Vérifiez.Moi n’a pas accès aux informations bancaires des utilisateurs et repose sur des protocoles de sécurité robustes qui préviennent la divulgation, la consultation et l’utilisation non autorisées des renseignements personnels. On recommande la vérification de l’identité en temps réel Vérifiez.Moi, plutôt que les méthodes en personne ou avec code d’accès personnel », peut-on lire sur le communiqué de presse.

Avec la croissance rapide de l’informatisation des accès aux services pour les raisons que l’on sait, cette application arrive à point nommé, même si la fin des restrictions sanitaires approche.

L’application bilingue et gratuite Vérifiez.Moi est offerte sur les plateformes mobiles iOS et Android. Sur iOS, on peut lire que le développeur ne collecte aucune donnée.

Fonctionnement

Après avoir installé l’application sur son téléphone, il suffit de sélectionner son institution financière, de se connecter avec ses renseignements existants et d’accepter d’en communiquer une partie quand c’est nécessaire. Dans tous les cas, rien n’est fait sans votre consentement.

Vos renseignements sont chiffrés et protégés par la technologie des chaînes de blocs. Transmises par réseau, vos informations ne sont pas stockées dans un emplacement central.