Prolongation de contrat pour Philippe Boucher avec les Voltigeurs

Les Voltigeurs annoncent s'être entendus sur les termes d'une prolongation de contrat de cinq ans avec leur directeur général, Philippe Boucher.

• À lire aussi: Les Penguins triment dur et prennent les devants

• À lire aussi: Tournoi de Belgrade: coulée par son service, Leylah Fernandez s’incline

Dans un communiqué, le président du conseil d'administration de l'équipe, Éric Verrier, a déclaré ceci.

«Le travail accompli par Philippe depuis son arrivée est remarquable. Nous avions plusieurs défis à relever après la saison 2018-2019 et il a su les relever avec panache. Il a su encadrer notre personnel d’entraîneurs et bien manœuvrer lors des périodes de transactions. De plus, il a réalisé d’excellents coups lors des derniers repêchages».

Pour sa part, Philippe Boucher s'est montré très heureux de voir son contrat être prolongé.

«Chaque jour, je suis de plus en plus enraciné dans ma nouvelle communauté et auprès de nos partisans. Je crois que je pourrai dire, d’ici cinq ans, que je suis un Drummondvillois d’adoption. Les prochaines saisons seront excitantes pour notre équipe. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs talentueux et nous serons compétitifs chaque saison», s’est exprimé l'ancien défenseur de la LNH.

Rappelons que Philippe Boucher est directeur général depuis le début de la saison 2019-2020. Depuis son arrivée en poste, les Voltigeurs revendiquent une fiche de 54 victoires, 36 défaites et 7 défaites en temps supplémentaire.