Québec veut donner deux doses aux 12-17 ans d’ici l’automne

Québec a dévoilé hier son plan pour vacciner les 12 à 17 ans d’ici la prochaine rentrée scolaire. Le gouvernement a pour objectif d’avoir administré deux doses de vaccin pour la COVID-19 à 75 % d’entre eux d’ici la fin août afin « que nos écoles reviennent le plus possible à la normalité au début de l’automne », a dit le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

Les jeunes vaccinés dès le 25 mai

Les jeunes de 12 à 17 pourront prendre rendez-vous dans un centre de vaccination à compter du 25 mai par le biais du site Clic Santé. La vaccination à l’école commencera un peu plus tard, dès la semaine du 7 juin. Dans la majorité des cas, l’opération prendra la forme d’une « sortie scolaire » puisque les jeunes seront transportés par autobus jusqu’aux différents centres.

Les finissants auront-ils droit à leur bal?

Une annonce sera bientôt faite au sujet des bals de finissants à savoir s’ils pourront avoir lieu et dans quel format, a indiqué le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. « Les modalités vont être communiquées très très bientôt. On fait les dernières validations avec la Santé publique », a-t-il précisé hier.

Pas de problème pour les vacances

Le gouvernement souhaite offrir le plus de flexibilité aux parents quant aux moments où ils pourront faire vacciner d’une deuxième dose leurs enfants. Québec parie sur plusieurs activités spéciales, comme la vaccination à l’auto sur le circuit Gilles-Villeneuve, pour les convaincre de se déplacer. Sinon, pour ceux et celles qui n’auront pu avoir leur vaccin durant l’été, la semaine précédant la rentrée scolaire « pourrait être bien utilisée pour la 2e dose », a fait savoir le directeur de la campagne de vaccination au Québec, Daniel Paré.

Consentement nécessaire pour les 12-13 ans

Les jeunes de 12 à 13 ans devront avoir le consentement d’au moins un parent afin de recevoir le vaccin pour la COVID-19. « [Mais] la vaccination en milieu scolaire pour les groupes d’âge qui demandent un consentement, ce n’est pas nouveau. Il s’en fait déjà au niveau de la 4e année, donc on est habitué de gérer des cas d’exception s’il y a des enjeux au niveau du consentement entre parents », a indiqué le directeur de la campagne de vaccination au Québec, Daniel Paré.

Snowbirds

Les snowbirds et tous les Québécois vaccinés ailleurs dans le monde peuvent depuis hier faire reconnaître les doses de vaccin qu’ils ont reçues à l’extérieur du Canada. Les personnes ayant reçu seulement une injection pourront aussi s’inscrire via le site internet Clic Santé afin de prendre rendez-vous pour recevoir leur deuxième dose.

Retour de la vie sur les campus

Tous les étudiants des cégeps et des universités pourront être de retour en présentiel l’automne prochain, mais seulement si 75 % des Québécois de 12 ans et plus ont reçu leurs deux doses de vaccin, a insisté la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann. « La vaccination, ça va ouvrir la vie sur les campus », espère-t-elle.