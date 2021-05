Sous pression, Total change de nom et tente de convaincre qu’il en fait assez pour le climat

Total, l’une des cinq «supermajors» mondiales, s’apprête à se renommer TotalEnergies pour symboliser sa diversification dans les énergies plus propres mais peine à convaincre les investisseurs qu’il en fait assez pour le climat, face à une pression grandissante.

Le géant pétrolier et gazier, qui investit désormais aussi dans l’éolien ou le solaire, tient son assemblée générale annuelle vendredi 28.

Les actionnaires devront se prononcer sur une résolution très symbolique: le changement d’identité de l’entreprise, fondée en 1924 sous le nom de Compagnie française des pétroles, en TotalEnergies.

«Le groupe affirme sa volonté de se transformer en une compagnie multi-énergies pour répondre au double défi de la transition énergétique: plus d’énergie, moins d’émissions», a expliqué le PDG Patrick Pouyanné, dont le mandat doit aussi être renouvelé pour trois ans à l’AG.

Comme ses pairs européens, et à la différence des géants américains, Total se développe dans les renouvelables et veut accélérer. L’entreprise allouera ainsi en 2021 plus de 20% de ses investissements nets dans les renouvelables et l’électricité.

Mais le groupe se trouve sous une pression croissante des défenseurs de l’environnement, ainsi que des investisseurs désormais, afin de faire plus pour lutter contre le changement climatique.

Cela alors que l’Agence internationale de l’énergie (AIE) vient de presser le monde d’oublier dès «maintenant» tout nouveau projet d’exploration pétrolière ou gazière pour garder le réchauffement sous contrôle.

Soucieux de montrer qu’il ne reste pas inactif sur ces problématiques, le conseil d’administration de Total présente cette année une résolution climat.

L’an dernier, c’étaient onze investisseurs (La Banque Postale Asset Management, Crédit Mutuel, Meeschaert...) qui avaient proposé une résolution pour contraindre Total à des objectifs climatiques plus ambitieux.

Combattue par la direction, elle avait été rejetée par les actionnaires mais avait tout de même engrangé 16,8% de votes favorables.

Chez Shell, une résolution en faveur d’objectifs plus ambitieux - et non soutenue par la direction - vient d’obtenir un peu plus de 30% des votes.

Nouveau projet en Ouganda

Cette fois-ci, Total a donc pris les devants en promouvant des objectifs pour 2030 sur le chemin de la neutralité carbone visée en 2050.

S’agissant des produits énergétiques utilisés par ses clients (comme l’essence brûlée dans les voitures), sur un périmètre dit «scope 3», Total s’engage par exemple à ce que les émissions aient reculé dans le monde d’ici 2030 par rapport à 2015.

Critiquant la résolution de la direction, les ONG Greenpeace et Reclaim Finance ont dénoncé une «stratégie de diversion» et une «énième tentative de Total pour contrer une possible résolution d’actionnaires sur le climat».

«On n’est pas du tout en face d’une entreprise en transition», critique Lucie Pinson, fondatrice de Reclaim Finance, citant ses nouveaux projets de production d’hydrocarbures.

Total a par exemple récemment signé des accords pour un gros projet pétrolier en Ouganda. Il vient aussi de relancer un gros projet gazier en Papouasie.

Elle déplore aussi des objectifs et des moyens peu détaillés: «non seulement c’est risqué pour le climat mais c’est aussi risqué pour le portefeuille des actionnaires puisqu’ils sont incapables d’évaluer les risques liés à leurs investissements».

Plusieurs investisseurs - qui pèsent peu au capital mais influents pour certains - ont d’ailleurs annoncé qu’ils voteraient contre la résolution portée par la direction ou s’abstiendraient: OFI Asset Management et la société de gestion Meeschaert AM, qui a demandé «l’arrêt de l’exploration de nouveaux gisements pétroliers et gaziers».

«Je pense qu’on est quand même beaucoup d’actionnaires à être d’accord sur le fond du sujet et à avoir comme objectif les marges de progression qui sont encore nécessaires pour pouvoir être aligné avec les Accords de Paris», juge Aurélie Baudhuin, directrice de la recherche ISR chez Meeschaert AM.

Le Crédit Mutuel a pour sa part choisi l’abstention, qui «vaut exigence pour la suite», avec en vue «la réduction de la production de pétrole et l’arrêt de l’activité d’exploration de nouveaux champs pétroliers».