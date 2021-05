Un orignal abattu au centre-ville de Lévis

Un orignal a été abattu en plein centre-ville de Lévis par un agent du Service de police de la Ville de Lévis, aux alentours de 19h, vendredi.

«Ça faisait un petit bout de temps qu’il [l’orignal] se promenait derrière les maisons», a confié l’agent François Bisson, qui a abattu l’orignal, lorsque rencontré sur les lieux par l’Agence QMI. Selon lui, la bête avait utilisé le chemin de fer qui traverse la Ville pour arriver à cet endroit.

Le policier a tiré trois coups de feu pour mettre l’animal au sol dans la cour arrière d’une résidence privée.

«Il faut bien comprendre que ce n’est pas une arme de chasse que nous avons», a affirmé l’agent, laissant entendre que la tâche était plus ardue avec une arme de poing.

«Quand on est capable, on essaie de les laisser en vie, mais celui-là était blessé», a-t-il dit, ajoutant que l’orignal avait une longue «coupure d’environ 18 pouces sur une fesse» et qu’il s’était «probablement cassé une patte» pendant son escapade en ville.

Questionné à savoir ce qu’il allait advenir de la viande de l’animal, le policier a expliqué qu’il était impossible de faire quoi que ce soit avec la viande d’un animal blessé. «Ça s’en va directement à l’abattoir», a-t-il admis.

Ce secteur de Lévis a la réputation de voir apparaître des animaux sauvages à l’occasion, tels que des chevreuils, des orignaux, des renards, etc., notamment à cause de la proximité du chemin de fer qui constitue une voie toute désignée pour les bêtes qui quittent la forêt.

Cet événement est d’ailleurs survenu au lendemain du décès d’un autre orignal qui avait été aperçu dans les rues de Québec, jeudi matin, avant d’être heurté par un véhicule policier.