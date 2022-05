Voici comment bien choisir votre climatiseur portatif

Si la chaleur suffocante de l’été dernier vous a empêché de dormir paisiblement, prévenez le coup cette année en faisant l’achat d’un climatiseur portatif. Mais pas n’importe lequel!

Sur le marché, les entreprises qui conçoivent des climatiseurs sont nombreuses. La qualité et les prix diffèrent d’un modèle à l’autre, alors il est important de bien évaluer les caractéristiques proposées par chaque modèle. Pour une option clé en main, le climatiseur PACEX390LN de De’Longhi s’avère tout indiqué pour répondre à vos exigences.

Choisissez des fonctionnalités adaptées à vos besoins



Si le bruit assourdissant produit par un climatiseur installé dans une fenêtre vous irrite, optez pour le modèle portatif PACEX390LN de De’Longhi qui est muni d’un mode silencieux. Tout en continuant de rafraichir l’espace, il minimisera les sons dérangeants. C’est un mode apprécié, surtout la nuit!

En sachant que vous passez la plupart de votre temps à la maison, il est plus important que jamais que votre espace de vie soit convivial. Mais en vue de la canicule, il sera difficile d’y arriver quand l’humidité rendra votre peau collante et votre moral à plat.

Un bon climatiseur devrait pouvoir éliminer efficacement le surplus d’eau en suspend dans l’air – et ce sans interruption – afin d’offrir un environnement confortable. Le modèle 3-en-1 de De’Longhi offre l’option de déshumidifier, en plus de climatiser et ventiler (en mode fan). En choisissant ce climatiseur, de belles nuits fraîches sont devant vous!

Un appareil climatisé se doit aussi d’être pratique. Un modèle portatif, sur roulettes par exemple, vous accompagnera du salon, à la cuisine, jusqu’à la chambre à coucher sans effort. La fraicheur vous suivra partout!

Certains modèles sont aussi si puissants qu’ils peuvent rafraichir jusqu’à une superficie de 700 pieds carrés, comme c’est le cas du PACEX390LN qui possède 8 600 BTU.

Misez sur la versatilité de l’appareil



Un climatiseur est un appareil que vous pouvez conserver pendant de longues années. Alors, il est plus sage de choisir un modèle portatif qui peut être utilisé dans tout type d’habitation.

En effet, il n’est pas rare que les immeubles à condos interdisent l’installation de climatiseurs dans la fenêtre en raison de leur look inesthétique. Également, certaines résidences sont dotées de fenêtres dont la structure rend impossible l’intégration de l’appareil. Dans ces cas, le climatiseur portatif est la meilleure option.

En plus de rafraichir, cet appareil devrait aussi pouvoir disparaitre de votre vue lorsque la belle saison se termine. C’est justement un atout du PACEX390LN de De’Longhi: il se dissimule facilement dans un placard!

Et si vous avez à cœur l’aménagement de votre maison, il peut être fâchant de de couper la vue de l’extérieur en bouchant une fenêtre avec un climatiseur. C’est pourquoi ce modèle stylé est à prioriser, puisqu’il fera partie intégrante de votre espace, tout en s’harmonisant à votre décor. Il risque même de passer inaperçu (ou presque!)

Économisez tout en vous rafraîchissant, c’est possible!



Lorsque vous partirez à la recherche du climatiseur, recherchez un modèle doté d’un système qui évalue les caractéristiques de l’air en temps réel et s’adapte au réglage que vous avez demandé.

C’est justement ce que vous propose le PACEX390LN qui, grâce à ses systèmes ECO Real Feel et Cool SurroundTM Technology Smart Sensing, optimise le confort dans la pièce. Résultat? Votre consommation d’énergie pourrait se voir diminuée de 30 %!

Vous pouvez également régler la minuterie intégrée pour que le climatiseur se mette en marche une heure avant votre arrivée à la maison. De cette façon, votre espace sera frais et vous ne consommerez pas d'énergie excessive lors de votre absence.

Pour découvrir les autres produits De'Longhi Déshumidificateur Energy Star avec pompe En savoir plus Machine à expresso La Specialista avec broyeur à capteur et double système de chauffage En savoir plus Mijoteuse programmable Livenza avec marmite sécuritaire pour cuisinière En savoir plus Four à convection véritable numérique Livenza En savoir plus X

Comme vous pouvez le constater, bien que le climatiseur installé à la fenêtre est populaire au Québec, les propriétaires auraient souvent intérêt à se pencher pour un modèle portatif qui offre encore plus d’avantages. Pour un climatiseur portatif puissant, esthétique et pratique, visitez le delonghi.com .