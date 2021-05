Will Zalatoris: cheminement époustouflant

Will Zalatoris fait des flammèches. Le frêle golfeur a su se faire remarquer dès ses premières armes sur tous les circuits où il a évolué. Ses exploits parmi l’élite mondiale du golf ne sont pas un hasard. Il montre une époustouflante progression depuis deux ans.

Au début de 2019, l’Américain aujourd’hui âgé de 24 ans paraissait loin sur le radar du classement mondial. Il occupait alors le 2006e rang ! Un an plus tard, avec ses trois top 10 sur le circuit Korn Ferry, il avait grimpé au 672e rang.

Solide dans tous les aspects de son jeu hormis celui sur les verts, Zalatoris s’est mis au travail avec son entraîneur Josh Gregory. Il a trouvé une technique en laquelle il croyait, ce qui lui a permis de gagner de précieux coups. Mais c’est aussi en appliquant une nouvelle stratégie qu’il a amélioré son jeu. Avec ses instructeurs, il a interprété toutes ses statistiques en les appliquant à sa gestion du parcours.

Une combinaison qui l’a littéralement propulsé au niveau supérieur. En 2020, il a dominé dans l’antichambre du circuit de la PGA en compilant une victoire et 10 top 10 à ses 16 tournois jusqu’en septembre.

Début étincelant

Son excellent rendement sur le Korn Ferry lui a donné les clés de Winged Foot à l’occasion de l’Omnium américain déplacé à l’automne. Du haut de ses 6 pi 2 po et 165 livres, ressemblant davantage à une frite servie dans le casseau chez McDonald’s qu’à Brooks Koepka ou Bryson Dechambeau, il a terminé au sixième échelon sur le redoutable parcours new-yorkais. C’était sa première présence en tournoi du Grand Chelem.

Cette performance lui a permis de faire un bond de géant jusqu’au 76e rang mondial. Évoluant sur le circuit de la PGA depuis l’automne, notamment grâce à des exemptions, il a saisi ses opportunités en offrant d’excellentes prestations. Avec sa 16e place au Championnat Bermuda à la fin octobre, il a mis le grappin sur une carte temporaire de la PGA. Il n’engrange aucun point au classement de la coupe FedEx.

Techniquement, Zalatoris est toujours membre du Korn Ferry Tour, mais avec les règles appliquées cette saison en raison de la pandémie, il gagnera sa véritable carte l’an prochain.

Dans le top 50

En perçant le top 50 du classement mondial en février, Zalatoris a mérité son invitation au prestigieux Tournoi des Maîtres. Et c’est à cette première présence à Augusta qu’il a fait la plus grosse flammèche de sa jeune carrière. Il a terminé seul au second rang en étant le seul golfeur à briser la normale à ses quatre rondes.

Il pointe maintenant au 30e rang mondial. C’est donc dire qu’en 30 mois, il a fait un bond stratosphérique de 1976 rangs au classement !

Cette progression n’est pas étrangère à celle de Collin Morikawa, champion défendant du trophée Wanamaker, qui figurait aussi au-delà du 2000e rang à la fin de 2018. Ils étaient justement coéquipiers à la Walker Cup, la version amateur de la coupe Ryder, en 2017 à Los Angeles. Les deux jeunes étoiles étaient aussi accompagnées de Cameron Champ et Scottie Scheffler, pour ne nommer que ceux-là dans la varlope américaine.

Zalatoris continue de surprendre à sa première présence au Championnat de la PGA d’Amérique. Mais il ne faudra pas s’étonner lors de sa première victoire. Elle viendra plus vite qu’on peut y croire.

Il est là pour rester. Longtemps.