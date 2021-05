10 milliards pour 10 comtés

10. C’est le chiffre magique.

Dix milliards, c’est environ le prix – auquel on peut s’attendre – que coûtera le fameux troisième lien de la CAQ, une fois que le montant de six à neuf milliards aura été ajusté aux extras et à l’inflation.

Dix comtés, c’est à peu près le nombre de circonscriptions où la CAQ évalue que le tunnel Québec-Lévis est un enjeu assez important pour porter à conséquences électorales. Cinq ou six comtés dans la Capitale-Nationale, quatre ou cinq dans Chaudière-Appalaches, tout au plus.

Tout ça pour un tunnel pharaonique, dont la construction exigera l’assemblage du plus gros tunnelier de l’histoire, pour desservir plus ou moins 55 000 automobilistes par jour. Dix milliards pour ça.

Rien à voir

C’est beaucoup moins que les 87 000 véhicules qui passent chaque jour sur le pont vétuste de l’Île-aux-Tourtes, fermé avant-hier, pour lequel le gouvernement Legault a rejeté un projet de tunnel quatre fois plus court pour cause de coûts trop élevés. Mais bon, ce pont-là relie deux circonscriptions libérales.

C’est énormément moins que les 137 000 véhicules qui circulent chaque jour sur le pont Samuel-De Champlain, construit pour 4,239 milliards, l’ouvrage du genre le plus achalandé au Canada, au passage. Mais, oui, ce pont-là relie des circonscriptions libérales lui aussi.

Ça n’a surtout rien à voir avec les besoins de l’Est-du-Québec, comme a tenté de vous le faire croire François Legault, par ailleurs. Les Nord-Côtiers qui se meurent d’avoir un pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine et attendent que la 138 soit complétée jusqu’à Blanc-Sablon, ils n’en ont rien à cirer, du tunnel Québec-Lévis. Tout comme les Bas-Laurentiens et les Gaspésiens qui réclament que la 20 aille jusqu’à Rimouski depuis des décennies et qui ont vu leur desserte de traversiers s’étioler d’année en année. Mais bon, ces gens ont voté pour des députés du Parti québécois.

Et n’allez pas croire que c’est un projet qui sera bénéfique pour le centre-ville de Québec. Ne retenez d’ailleurs pas votre souffle en attendant le troisième lien : les résidents des circonscriptions de Taschereau et de Jean-Lesage s’opposeront de manière farouche à ce que deux sorties de tunnels viennent vomir plus de véhicules dans leurs artères déjà congestionnées, leur paysage urbain déjà défiguré et leur air déjà pollué. La bataille promet d’être épique, mais François Legault doit se dire qu’il n’a que faire de l’opinion de gens qui ont voté pour Québec solidaire.

Un projet d’utilité locale

Bref, aux nombreux lecteurs de toutes les régions du Québec qui m’ont écrit cette semaine pour me demander comment on pouvait investir tant d’argent de tous les contribuables québécois pour un tel ouvrage, retenez bien ça. Si on entend construire à vos frais le plus grand projet routier de l’histoire du Québec pour un projet d’utilité locale, ce n’est pas justifié par l’achalandage, ce n’est pas pour désenclaver l’Est et ce n’est pas pour faire de Québec une plus belle ville.

Dix comtés. C’est pour gagner et conserver environ dix comtés que la CAQ veut dépenser dix milliards de votre argent. Il n’y a aucune autre justification à chercher là-dedans.