Annabelle Guay: voyager grâce au... softball

Tout juste âgée de 18 ans, Annabelle Guay a déjà voyagé à San Francisco, puis en Colombie grâce au sport, mais elle rêve maintenant de participer un jour aux Jeux olympiques, peut-être à Los Angeles, en 2028.

«C’est un objectif personnel que j’ai depuis que je suis toute petite de participer aux Jeux olympiques, dit-elle. Pour vrai, d’aller aux Olympiques, je serais comblée pour le reste de ma vie. Ç’a quelque chose de magique.»

Ce vieux rêve n’est pas étranger au fait que la jeune fille ait troqué le baseball pour le softball au cours des dernières années, puisque le baseball n’est malheureusement pratiqué que par les hommes aux Jeux olympiques et ce, quand il se retrouve au programme. Annabelle Guay a aussi changé de discipline pour lui permettre de vivre certaines expériences, comme aller étudier aux États-Unis. Sa prochaine destination: le Texas.

«Je pars au mois d’août, j’ai obtenu une bourse d’études pour aller dans un collège à Weatherford, au Texas, mentionne l’athlète originaire de Terrebonne. J’ai hâte, mais ça me stresse un peu. Mais ce n’est pas le softball qui me stresse, c’est plus le fait d’arriver là-bas. Une fois installée, je vais être correcte.»

PHOTO COURTOISIE

En outre, la transition s’est bien passée pour la Québécoise entre le baseball et le softball, elle qui évolue principalement au premier but et au champ extérieur.

«La seule chose avec le softball, c’est que souvent, les gens ne savent pas, c’est quoi, indique la gauchère. Certains associent ça à la balle-molle et aux ligues amicales, mais ce n’est vraiment pas comme ça au fastpitch.»

Un peu de considération

À titre d’ambassadrice pour Softball Québec, la jeune Annabelle se donne pour mission de redorer le blason de sa nouvelle discipline. Non pas qu’elle n’aime plus le baseball, au contraire, mais elle croit que le softball devrait aussi être considéré comme un sport de haut niveau. Ce n’est pas tout le monde qui pratique la balle-molle pour la bière à la fin du match. Surtout pas au niveau élite.

Parmi ses expériences du passé, l’athlète chérit particulièrement sa participation aux Séries mondiales Little League, dans la catégorie U13, dans la région de San Francisco, en 2017. Elle faisait alors partie d’un club de baseball avec des garçons, soit l’Académie Diamond de Mirabel. Depuis son passage au softball, elle a notamment aidé l’équipe canadienne junior à remporter la médaille de bronze au Championnat panaméricain de balle rapide U17, en 2019, en Colombie.

Se concentrant sur son passage au Weatherford College tout en s’entraînant avec les Rebelles du Québec U18, Annabelle Guay ne cache pas qu’elle pourrait éventuellement viser le niveau universitaire, dans la NCAA. Et concernant le rêve olympique, elle aurait bien aimé trouvé une motivation pour les Jeux de 2024, à Paris. Or, il a déjà été voté que le baseball et le softball ne seraient pas au programme olympique dans trois ans.

Plan stratégique pour Softball Québec

Y’en a marre de cette mauvaise image reliée à la balle-molle qui, avec ses nombreuses ligues de bières, perdure dans l’esprit collectif!

Sans pour autant renier les équipes récréatives, le président Stéphane Drouin dévoile un nouveau plan stratégique pour Softball Québec avec comme objectif principal: «améliorer la notoriété et la visibilité du softball».

«On veut voir comment nous pouvons faire grandir le softball au Québec dans les cinq prochaines années, autant chez les hommes que chez les femmes», résume M. Drouin.

Le défi n’est pas mince, d’autant plus que le baseball continue de gagner en popularité, particulièrement au niveau féminin.

«Nous avons une bonne relation avec Baseball Québec, on a ce désir commun qu’il y ait du monde qui joue à la balle et on peut y arriver en travaillant ensemble et dans le respect», a assuré le président de Softball Québec, qui se tient bien loin des guerres entre fédérations sportives.

Parmi les stratégies d’action en vue, on compte déployer un plan de communication et marketing pour les membres afin d’augmenter l’engagement, la rétention et la participation. On veut moderniser la marque et attirer de nouveaux adeptes. Au niveau élite, on aimerait évidemment un jour compter sur davantage de joueurs et de joueuses du Québec sur les équipes nationales. À titre d’exemple, le Canada a dévoilé plus tôt ce mois-ci la formation nationale pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo et on y compte 15 athlètes, soit sept filles de l’Ontario, sept filles de la Colombie-Britannique et une originaire de la Saskatchewan.

Relance et déconfinement

À court terme, Softball Québec doit d’abord commencer par suivre le plan de relance du sport, en marge du déconfinement des prochaines semaines. Comme pour bien d’autres sports, les joueurs (récréatifs ou non) commencent à s’impatienter avec la belle météo qui arrive...

«Plusieurs clarifications restent à venir comme la définition de "pratique supervisée", la possibilité de jouer des parties, la restriction de 25 participants, l’organisation de tournois et la présence de spectateurs», a-t-on mentionné sur le site web.

Les mesures, qui doivent entrer en vigueur le 11 juin, seront bientôt détaillées.