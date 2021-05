Augmentation de la violence dans des logements sociaux

Des citoyens vivant dans un immeuble à logements sociaux de Montréal-Nord lancent un cri du cœur alors que la santé mentale et physique de plusieurs résidents se détériore à un rythme alarmant.

Manon Fleurant et Daniel Bissonnette habitent à l’îlot Pelletier, un immeuble de plus de 200 logements communautaires à Montréal-Nord, où habitent environ 600 personnes, dont plusieurs familles avec jeunes enfants. Certains locataires vivent avec des problèmes de santé mentale.

Depuis le début de la pandémie, ils ont vu l’état mental et physique de plusieurs voisins se détériorer rapidement.

« On n’avait jamais vu des gens désorganisés comme ça, explique M. Bissonnette, qui agit comme lien entre les ressources communautaires et les résidents. Ce sont des gens avec qui on avait une très bonne relation, qu’on connaît très bien, qui géraient bien leur trouble de santé mentale. À un moment donné, on les a vus [se déconfiner] et ils étaient désorientés. Il y a eu des crises de panique qu’on n’avait pas vues avant. »

Les incidents entre voisins se font de plus en plus fréquents, ce qui force les policiers à intervenir plus souvent. Menaces, violence physique et verbale, usage de drogues et insalubrité y seraient devenus monnaie courante.

« Il y a certains locataires qui fessent dans le tas », explique Mme Fleurant.

Homicide

Cette situation n’est pas sans rappeler celle d’un autre immeuble pour clientèle vulnérable de Montréal-Nord jugé comme « une bombe à retardement » où un homme connu pour ses problèmes de santé mentale aurait tué son voisin en février.

Des services de soutien avaient été coupés et des tensions y étaient fréquentes, exacerbées par la pandémie et les mesures sanitaires.

« Ça peut arriver ici, ça, s’inquiète Daniel Bissonnette. Si on ne nous donne pas les ressources dont on a besoin, c’est sûr qu’il va y avoir d’autres morts. Plus on serre les restrictions sanitaires, pire c’est », ajoute-t-il.

Par exemple, le résident Philippe Duchesne a vu sa propre vie basculer.

Atteint d’un trouble de la personnalité limite, il confie que sa maladie s’est aggravée après la deuxième vague et l’a fait rechuter dans l’alcoolisme.

« J’ai eu des périodes d’agressivité verbale. Assez pour que la police vienne. »

« Il y a beaucoup de choses qui retombent sur les épaules des citoyens, explique Marie Simard, de Parole d’excluEs, un organisme qui soutient tant bien que mal les résidents. Eux cherchent des solutions pour répondre aux urgences, mais ce n’est pas à eux de gérer tout ça. On manque vraiment de moyens. »

Jean-Pierre Racette, directeur de la Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal et propriétaire de l’immeuble, affirme que la situation dans celui-ci est la pointe de l’iceberg d’un problème plus large d’un manque criant de ressources pour les locataires vulnérables.

Désert de services

Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal a indiqué redoubler d’efforts pour assurer un soutien sur le terrain à l’îlot Pelletier.

Les citoyens pensent toutefois que ce soutien n’est pas suffisant et qu’il faut mettre en place des ressources de proximité permanentes.

« C’est un désert de services ici », mentionne Daniel Bissonnette.