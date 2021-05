Baseball Canada : deux Québécois représenteront le Canada

Les Québécois Jonathan Malo et Josué Peley ont obtenu leur place dans la formation du Canada en vue du tournoi de qualification des Amériques pour les Jeux olympiques de Tokyo, samedi.

Baseball Canada a dévoilé les noms des 25 joueurs, dont font partie les deux joueurs d’avant-champ de la Belle Province, qui s’envoleront pour la Floride.

Cette équipe comptera aussi sur Chris Leroux, qui est né au Québec, mais qui a grandi en Ontario.

Dans le groupe B, le Canada affrontera la Colombie, Cuba et le Venezuela, respectivement le 31 mai, ainsi que les 1er et 2 juin.

«Nous avons beaucoup d’expérience dans l’équipe, des joueurs familiers avec le baseball international et qui savent ce qu’est un tournoi, a dit Ernie Whitt, le gérant de l’équipe, dans un communiqué émis par Baseball Canada. Notre équipe comprend ce qu’il y a au bout de cet événement et nous sommes grandement motivés à compétitionner pour nous-mêmes, nos coéquipiers et surtout, pour le Canada.»

Les représentants de l’unifolié devront espérer terminer parmi les deux premiers de leur groupe pour passer au deuxième niveau de la compétition. Le gagnant de ce tournoi qualificatif, présenté dans les villes de Palm Beach et St. Lucie, obtiendra son laissez-passer pour les Jeux olympiques.