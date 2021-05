Blues: Ryan O'Reilly est en train de ravaler ses paroles

Pour une deuxième année consécutive, les Blues de St. Louis pourraient être éliminés dès le premier tour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Cette fois, ils font même face à un possible balayage contre l’Avalanche du Colorado, qui pourrait mettre fin à la série dès dimanche.

Champions de la coupe Stanley en 2019, les Blues avaient été évincés dès la ronde initiale l’an dernier, en six matchs, par les Canucks de Vancouver. Il se pourrait fort bien que l’histoire se répète cette année.

Depuis le début de la série contre l’Avalanche, les Blues ont été dominés 15 à 5 au chapitre des buts en trois parties.

«Je parle juste pour moi, mais je sais que je peux faire beaucoup mieux», a dit le capitaine des Blues Ryan O'Reilly après la défaite de 5 à 1 des siens vendredi, ses propos ayant été rapportés par LNH.com.

«Je dois trouver une manière de mettre la rondelle dans le filet. J’ai eu beaucoup d’opportunités et je n’ai pas réussi à en faire assez», a poursuivi O’Reilly qui a obtenu une mention d’aide, sept tirs au but et qui présente un différentiel de -6 depuis le début de la série contre l’Avalanche.

«Je dois faire une différence. C’est à nous de le faire, les gars qui ont beaucoup de temps de glace, et qui jouent de grosses minutes. Nous devons trouver le moyen de produire et de créer l’étincelle pour le reste du groupe. Je ne peux rien faire présentement. Je dois juste me préparer pour le prochain match et donner tout ce que j’ai.»

Une source de motivation

Après que l’Avalanche eut remporté le trophée du trophée du Président pour avoir conclu la saison au sommet du classement général, O’Reilly avait fait une prédiction audacieuse en vue de leur affrontement en séries.

«Nous allons avoir du fun et nous allons les battre.»

Du côté de l’Avalanche, certains y ont vu une motivation supplémentaire.

«Ça nous a motivés, mais en même temps, qu’est-ce qu’il aurait pu dire d’autre? s’est interrogé le défenseur de l’Avalanche Ryan Graves. Nous avons entrepris la série avec la même mentalité, celle que nous allions gagner.»

«C’est une série chaudement disputée, physique, et c’est le fun des deux côtés, honnêtement. Ils jouent du bon hockey, c’est un bon test pour nous et c’est loin d’être terminé.»