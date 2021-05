Cinq vins pour le long week-end

Avec le temps estival qui semble bien installé et la longue fin de semaine en l’honneur de la journée nationale des patriotes, voici cinq vins axés sur la fraîcheur qui sauront étancher votre soif.

Buvez moins. Buvez mieux.

Weingut Loimer, Lois Grüner Vetliner 2019, Kamptal, Autriche 20,25 $ - Code SAQ 11990492 – 12,5 % - 1,5 g/L - Biologique

Cépage par excellence pour se rafraîchir, le grüner de cet excellent producteur autrichien se démarque par ses parfums de pomme et d’abricot. Vif et croquant, il termine sur une finale saline et soutenue.

★★★ $$

Hervé Villemade, Cheverny 2019, France 25,95 $ - Code SAQ 14713407 – 14,5 % - 2 g/L – Biologique

Domaine pionnier du bio en Loire. Dans ce millésime solaire, cet assemblage de pinot noir et de gamay donne un rouge plus généreux et dense qu’à l’habitude tout en restant d’un équilibre impressionnant. C’est bourré de parfums et de fraîcheur.

★★★ $$ 1⁄2

Jean-Paul Brun, Chardonnay 2019, Beaujolais, France 27,10 $ - Code SAQ 713495 – 12 % - 1 g/L

Excellent producteur qui propose ici un chardonnay finement beurré aux tonalités de vanille, de poire et de noisette grillée. C’est savoureux, bien sec et tout léger.

★★★ $$$

The Drifter, Cinsault 2020, Swartland, Afrique du Sud 16,85 $ - Code SAQ 13057997 – 14 % - 2 g/L

Retour sur les tablettes de la SAQ de cet excellent rouge sud-africain de l’écurie Adi Badenhorst qui a ses quartiers dans le Swartland. Du cinsault soyeux en mode glouglou avec des saveurs de fruits rouges et d’épices. Difficile de demander mieux à ce prix !

★★★ $ 1⁄2

Kir-Yianni, Assyrtiko 2019, Macédoine, Grèce 18,05 $ - Code SAQ 13990592 – 12,8 % - 1,5 g/L

À défaut de pouvoir s’y envoler, c’est la Grèce qui vient à nous avec ce blanc à base d’assyrtiko, un cépage surtout répandu sur l’île de Santorin, mais qui donne aussi d’excellents résultats en Macédoine, au nord du pays. Des parfums d’agrumes avec une touche végétale. C’est tonique et bien sec.

★★ 1⁄2 $ 1⁄2

LÉGENDE

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel