Montréal: la police déclare la manifestation pro-palestinienne illégale

Des centaines de militants se sont réunis samedi après-midi devant le Consulat général d’Israël pour soutenir le peuple palestinien. La manifestation a toutefois été déclarée illégale en milieu d’après-midi à la suite de méfaits.

«Liberté pour la Palestine», «Cessez l’occupation», «Vive Gaza». Tels sont les messages que l’on pouvait lire sur les nombreuses pancartes que tenaient les manifestants lors de l’événement qui s’est d'abord déroulé de manière pacifique, à Westmount.

Des dizaines de manifestants musulmans ont également profité du rassemblement pour prier. Puis, vers 15 h, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a déclaré la manifestation illégale, la jugeant désorganisée et soulignant que des fumigènes et des feux d’artifice ont été lancés, menant à des méfaits. On a souligné aussi que les mesures sanitaires n'auraient pas été respectées, alors qu'environ la moitié des manifestants ne portaient pas de masque.

L’événement se déroulait d'ailleurs sous haute surveillance policière. Les forces de l’ordre avaient érigé un périmètre de sécurité autour du Consulat général d’Israël, après qu’une fenêtre du bâtiment eut été fracassée lors d'une autre manifestation, la semaine dernière.

Avoir «les mêmes droits»

Peu avant que la manifestation soit déclarée illégale, les organisateurs avaient, dans un discours, interpelé le gouvernement du Canada pour qu’il cesse la vente d’armes à Israël.

«Nous voulons seulement que le peuple palestinien ait les mêmes droits que les Israéliens. Nous ne détestons pas les Juifs», a souligné Karem, 64 ans.

Plusieurs manifestants estiment cependant que l’accord de cessez-le-feu «n’est pas une solution à l’arrêt des combats». «Il faut que les bombardements sur les civils cessent», a indiqué un manifestant.

Le conflit entre Israël et le peuple palestinien a jusqu’ici fait 248 morts chez les Palestiniens, dont 66 enfants et des combattants, selon les autorités à Gaza. En Israël, les salves de roquettes tirées de Gaza ont tué 12 personnes, y compris un enfant, une adolescente et un soldat, d’après la police.

