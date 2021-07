LAPIERRE, Marcel



C'est avec un immense chagrin que nous vous informons du décès de M. Marcel Lapierre, survenu le 14 mai 2021, à l'âge de 91 ans, époux de feu de Claudette Paquin.Il laisse dans le deuil ses enfants, Geneviève (Jean-Pierre), Brigitte (Robert), Nathalie (Pierre) et Simon (Martine). Affectueusement connu comme "Grand-Marcel" par ses six petits-enfants et ses sept arrière-petits-enfants, il laisse aussi dans le deuil neveux, nièces, autres parents et amis.Une cérémonie sera organisée à sa mémoire et celle de son épouse Claudette, le 10 juillet 2021, à 10h30 à l'église Notre-Dame-des-Champs, suivie de l'inhumation.