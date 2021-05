La Caisse et Fairview font un échange de 245 M$

Le bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement et Fairview s’échangent la moitié des centres d’achats de Pointe-Claire et des Galeries d’Anjou pour 245 millions de dollars.

« Pour nous, c’est gagnant-gagnant. On consolide nos actifs au Québec. On gagne en agilité en devenant propriétaire et gestionnaire à 100 % des Galeries d’Anjou », a résumé Gabrielle Meloche, porte-parole d’Ivanhoé Cambridge.

Cet échange de moitiés de centres d’achats devrait faciliter l’expropriation permettant de bâtir de nouvelles infrastructures pour la future station de métro près des Galeries d’Anjou, selon des informations publiées par La Presse en avril.

Anjou contre Pointe-Claire

En gros, le bas de laine des Québécois, via son bras immobilier Ivanhoé Cambridge, vend à Cadillac Fairview, filiale de Teacher’s, sa moitié du Fairview Pointe Claire pour 245 millions de dollars, selon des documents consultés par Le Journal.

Avant cette transaction, Ivanhoé Cambridge et Cadillac Fairview possédaient chacun 50 % de ce centre d’achats. Il appartient maintenant entièrement à Teacher’s.

Dans l'Ouest-de-l'Île, le centre d’achats Fairview Pointe Claire est un lieu commercial névralgique avec plus de 200 magasins, comme La Baie d’Hudson, Old Navy, Renaud-Bray, Sports Experts/Atmosphère, Winners et HomeSense.

Autre transaction de 232 M$

Parallèlement à cette transaction, Cadillac Fairview vend de son côté sa moitié des Galeries d’Anjou pour 232 millions de dollars à Ivanhoé Cambridge, qui en devient entièrement propriétaire.

Le centre commercial des Galeries d’Anjou est majeur dans l’est de Montréal. Il abrite de grandes bannières, comme La Baie d’Hudson, Simons, Sports Experts/Atmosphère, Brick, Saks OFF 5TH et Winners.

Ivanhoé Cambridge est un joueur majeur de l’immobilier commercial. Elle possède quelque 1100 immeubles. Ses actifs s’élevaient à plus de 60,4 milliards de dollars au 31 décembre dernier.

Pour sa part, Cadillac Fairview gère plus de 36 milliards de dollars d’actifs dans les Amériques et au Royaume-Uni.

Hier, Cadillac Fairview n’a pas pu fournir de détails dans l’immédiat.

♦ Les petits centres d’achats doivent aussi s’adapter aux projets de transport en commun. Le Boulevard, à Saint-Léonard, fermera ainsi ses portes en raison du prolongement de la ligne bleue du métro.