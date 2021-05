La leçon virale

Peut-être qu’on a exagéré, dramatisé, qu’on a trop chialé. Un virus, ça n’a pas de patience, et, tout d’un coup, ben choqué, ça éclot. Le covidien nous entendait fulminer parce que les migrants rentraient de partout.

Il nous voyait nous plaindre, ne pas être accueillants et soudain, il a dit : « Ah oui, je vais régler ça. Vous allez voir ce que c’est que de ne plus être capables de sortir. Désormais, plus personne ne va voyager, ça finit là. »

À tous les hivers, le virus nous voyait nager dans l’imprudence lorsque, enrhumé au coton, on se toussait dans la face ou, au mieux pensait-on, dans le coude. Les mains sales, on se permettait de tâter les légumes au IGA. Le virus s’est dit : « Wow ! C’est le temps d’une petite leçon. Lavage des mains pour tout le monde à la porte des commerces et même à la SAQ où on en voit tâtonner les bouteilles, et, c’est rien, toutes les faces auront un masque. Tu te tousseras dans ton propre visage. On va vous apprendre l’hygiène, mes petits malpropres. »

Le virus a dû nous entendre brailler sur le prix des billets, des hot-dogs et de la bière au Centre Bell. Il a aussi vu qu’on était foncièrement jaloux des salaires des joueurs. D’abord, dès mars 2020, juste avant les séries, il nous a enlevé le hockey. Fini, nada. Et ensuite, il nous l’a redonné, mais à la goutte sans plus nous permettre d’aller à l’aréna. « Tu ne veux plus payer, tu ne paieras plus », s’est-il dit avec impatience.

Tu brames parce qu’on parle trop anglais au centre-ville de Montréal ? Ok. On va régler ça. Tout le monde reste chez lui. Plus d’anglais, plus de français ou d’espagnol. Il n’y aura plus personne au centre-ville même pas chez Adidas.

Tu t’égosilles parce qu’il y a trop de travaux sur les routes ? Tout le monde confiné à la maison. Tu hurles parce les jeunes se pètent la gueule sur les routes en fin de soirée les fins de semaine ? Ah oui ? Couvre-feu à 8 heures. Fini les tonneaux gelés comme une balle ou chauds comme un topo.

On grognait parce qu’on déboisait nos forêts. Le virus a trouvé une solution rapide. La feuille de plywood à 100 $. Tiens-toi ! Tu vas te calmer la chain-saw.

Le virus nous a remis à notre place. À l’avenir, avant de bougonner, rouspéter ou rechigner, on va y penser deux fois. La vie était belle et on ne le savait pas.

Ramenez-nous à la normale, s’il vous plaît. On va se la fermer, on le promet.

GRENAILLES

▪ Enfin les terrasses. On va pouvoir aller manger sur une table chambranlante avec des napkins qui volent au vent tout en respirant le monoxyde de carbone. J’ai hâte.

▪ Wolinski a déjà écrit que c’est dans les pays où il n’y a rien à voler qu’il y a le plus de voleurs.

▪ Le vaccin. Une autre façon de se faire piquer par le gouvernement.

▪ Sondage : 96 % des animaux de compagnie seraient contre le télétravail.

▪ J’aime tellement ma blonde. Ya rien de trop beau pour sa fête, mais j’hésite entre une pédicure ou un deux par quatre.

▪ La police recherche un voleur de vêtements de forte taille. Le suspect est au large.

▪ Vous pouvez enlever les « moins » sur votre thermomètre.

▪ Vrai que la sécheuse fait rétrécir les vêtements, mais jamais autant que le frigo.

