La Ronde ouvre ses portes

Avis aux amateurs de sensations fortes: le parc d’attractions La Ronde a rouvert ses portes pour tout l’été.

Pour une deuxième année, le parc opérera dans un contexte de pandémie avec des mesures sanitaires particulières.

«On part avec une formule qui a très bien fonctionné l’année dernière. On a donc décidé de ramener les mêmes mesures sanitaires», a fait savoir la cheffe de la division des relations publiques de La Ronde, Karina Thevenin.

Les clients de plus de 2 ans devront donc porter le masque en tout temps, des stations de désinfection des mains ont été placées un peu partout sur le site. Aussi la prise de température est obligatoire pour tous à l’entrée.

Comme le nombre de places est limité sur le site, tous les visiteurs doivent passer par un site de réservation.

Ces mesures semblent convenir à tous.

«Pour l’instant je me sens à l’aise. Je pense que les règles en place ont l’air d’être bien faites. On a été vacciné en plus, une étape de fait. Pour l’instant je me sens en sécurité, ça semble bien», a expliqué un père de famille.

«Ça fait longtemps qu’on est à la maison. Je pense que des activités comme ça, c’est différent que d’aller dans des parcs publics», a ajouté une autre cliente.