Les Bucks animent le spectacle en lever de rideau

Un tir réussi de Khris Middleton, alors qu’il restait moins d’une seconde à la prolongation, a permis aux Bucks de venir à bout du Heat de Miami par la marque de 109 à 107, dans le cadre du premier match de leur série, samedi, à Milwaukee.

Même avec Duncan Robinson qui le surveillait de près, l’athlète de 29 ans a fait bondir d’un seul coup les quelque 9000 spectateurs présents au Fiserv Forum, en donnant une avance de 1-0 aux siens dans cette série de premier tour.

Middleton a finalement complété le match avec 27 points. Il a grandement été aidé par Giannis Antetokounmpo, qui a complété sa soirée de travail avec un double-double de 26 points et 18 rebonds. Celui qui a été élu joueur le plus utile à deux reprises, lors de la saison 2018-2019 et la suivante, a toutefois connu quelques ratés, lui qui n’a converti que 10 de ses 27 tentatives de lancers.

Dans le camp des visiteurs, Goran Dragic et Robinson ont été les plus productifs, respectivement avec des performances de 25 et 24 points.

Les deux équipes seront de retour sur le parquet des Bucks lundi pour le deuxième affrontement.

Les Mavericks surprennent d’entrée

À Los Angeles, les Mavericks de Dallas ont démontré aux Clippers qu’ils n’étaient pas là que pour faire acte de présence, en enlevant les honneurs du premier match au compte de 113 à 103.

Si la formation texane souhaite progresser dans les éliminatoires, elle devra compter sur Luka Doncic. Le Slovène a répondu à l’appel lors du premier duel, en complétant un triple-double de 31 points, 10 rebonds et 11 passes décisives.

Tim Hardaway fils a aussi contribué à la victoire des siens, avec 21 points.

À l’image de Doncic, Kawhi Leonard a dominé son équipe dans les trois principales catégories individuelles. L’ancien des Raptors de Toronto a marqué 26 points, en plus d’obtenir 10 rebonds et cinq passes décisives. Son effort, combiné à une performance de 23 points de Paul George, n’ont pas été suffisants pour l’équipe locale.

Les deux formations se retrouveront mardi pour la deuxième rencontre de la série.