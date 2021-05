Les Capitals doivent faire mieux

En retard 3 à 1 dans leur série face aux Bruins de Boston, les Capitals de Washington feront face à l’élimination dimanche, à leur domicile. L’espoir d’un revirement est toujours là, mais un coup de barre devra certainement être donné pour y arriver.

«Tu dois bien jouer d’abord», a dit l’entraineur-chef Peter Laviolette lorsque questionné en visioconférence sur la manière de combler un tel déficit.

«Tu dois jouer d’une façon qui peut te donner du succès et qui peut te mettre dans le match. Ça, ça te donne une chance. Ce n’est pas un plan à long terme, mais plutôt à très court terme : présence après présence, période après période. Un match à la fois. C’est tout ce dont tu peux parler ou penser. Il faut s’assurer que les gars soient prêts à sortir en force et à se battre», a indiqué l’entraineur-chef des Capitals.

«Il n’y a pas de place pour les faibles en séries éliminatoires. Tu dois répondre à tout. Nous faisons face à une situation où nous devons être meilleurs et la seule chose qu’on peut faire, c’est de répondre. Nous nous préparons dès maintenant pour ce match», a-t-il ajouté.

La défaite de 4 à 1 subie vendredi au TD Garden a donné un dur coup au moral des Capitals. Il s’agissait de leur troisième revers consécutif dans cette série, qu’ils avaient amorcée avec une victoire de 3 à 2 en prolongation.

«Il faut voir une équipe désespérée qui veut se battre, a lancé Lars Eller vendredi, dans une entrevue rapportée par LNH.com. En même temps, on doit rester en contrôle, mais nous avons besoin du meilleur de tout le monde, de chaque joueur. Nous devons en faire beaucoup plus que ce soir, et je sais que nous le pouvons.»

Anthony Mantha mis à l’amende

Pour sa part, l’attaquant des Capitals Anthony Mantha a écopé d’une amende de 5000$, samedi, en raison d’un geste d’obstruction posé à l’endroit du gardien des Bruins Tuukka Rask dans la défaite.

L’incident impliquant Mantha et Rask, qui est survenu en troisième période, a valu une pénalité mineure au Québécois.

Une autre amende de 5000$, le maximum permis dans la convention collective, a été donnée par le département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey à l’attaquant Jordan Staal, des Hurricanes de la Caroline. Ce dernier a fait trébucher de façon dangereuse Luke Kenin, des Predators de Nashville, durant la troisième rencontre de cette série, présentée vendredi.