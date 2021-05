Manifestation en voiture dans les rues d’Oka

Plus d’une centaine de militants autochtones ont fait klaxonner leurs voitures dans les rues d’Oka, dans les Laurentides, pendant près d’une heure, samedi, afin de revendiquer le respect de leurs droits au consentement dans les décisions de développement immobilier.

• À lire aussi: Beans sacré meilleur film aux prix Écrans canadiens

• À lire aussi: Mort de Joyce Echaquan: «un réel problème» face aux Attikameks

• À lire aussi: Ottawa financera des projets de droit autochtone

«Nous demandons au premier ministre Trudeau de déclarer un moratoire sur tout développement et de s'asseoir avec les Rotinonhseshá: ka ou Haudenosaunee, les peuples de la maison longue (le gouvernement traditionnel de Kanesatake)», a clamé Wanda Gabriel, une militante autochtone, dans un discours après le parcours en voiture.

Cette allocution se tenait dans le secteur du Domaine des Collines à Oka, un endroit comprenant une forêt de pinèdes où une partie appartient à un promoteur immobilier.

Un récent article du journal local «L’Éveil», où le promoteur Grégoire Gollin déclare avoir acheté le tout pour développer, suscite de vives inquiétudes.

«C’est notre terre, on veut discuter, mais on est ignorés et ça suffit!, a pour sa part exprimé Ellen Gabriel, porte-parole des militants autochtones. Il y a encore une discussion et une réconciliation à avoir sur la question de nos terres.»

Le promoteur Grégoire Gollin a de son côté signé en 2019 une entente avec le Conseil de bande de Kanesatake, la communauté voisine.

Une partie de l’entente comprend un don écologique pour faire une aire protégée et de conservation autochtone.

Et l’autre partie de l’entente est un moratoire de développement, assure M. Gollin.

«Ce terrain est l’objet d’un moratoire comme tous les terrains vacants à Oka, a dit M. Gollin. Il n’y a pas de projet de développement, c’est complètement faux.»

Le conseil municipal d’Oka a de son côté adopté un zonage «conservation» à cette forêt, en octobre dernier.

«C’est maintenant un site patrimonial, cette forêt a une utilité importante parce qu’elle a été plantée par l’homme il y a plus de 100 ans pour retenir le sable, a pour sa part expliqué Pascal Quévillon, le maire d’Oka. C’est impensable de développer dans cette forêt.»

Ellen Gabriel ne croit cependant pas que cette initiative assure la protection de la forêt. «Il voudrait développer la pinède aussi, c'est un menteur.»