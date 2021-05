Montréal retour sur l’image: Une soirée cinq étoiles

1. Tourisme de luxe

Photos courtoisie Coll. Paquin, Pointe-à-Callière

Le tourisme et l’hôtellerie commencent à se développer à Montréal au début du XIXe siècle. Le chic hôtel Corona, qu’on trouve sur la rue Guy, dirigé par monsieur Poulin dès 1904, n’est donc pas le premier établissement à recevoir les voyageurs. Cependant, il témoigne bien d’une nouvelle génération d’hôtels qui se développe plus au nord, près des beaux quartiers, des grands magasins luxueux de la rue Sainte-Catherine et non loin des nouvelles gares du Canadien Pacifique et du Grand Tronc. Ces moyens de transport permettent un afflux important de voyageurs en provenance des autres provinces et des États-Unis. Dans sa publicité, le Corona met justement l’accent sur sa proximité avec ces nouvelles gares ferroviaires. Pour justifier ses tarifs d’au moins 1,50 $ la nuitée – un tarif surtout accessible à la bourgeoisie, à une époque où le salaire hebdomadaire moyen d’un ouvrier est d’une dizaine de dollars –, l’hôtel décrit ses baignoires de porcelaine, les téléphones dans chaque chambre, la qualité de sa cuisine et, bien sûr, son voisinage immédiat avec un des plus beaux théâtres de la ville.

2. Le Théâtre Majesty’s

Photo courtoisie BANQ, Albums Massicotte

Inauguré en 1898 sur la rue Guy, le Majesty’s recevra les Montréalais – surtout anglophones, mais aussi francophones – pendant plus de 65 ans. À travers les époques, le Majesty’s s’appelle « His » ou « Her » Majesty’s Theatre, selon que le souverain d’Angleterre soit un roi ou une reine. Géré notamment par monsieur et madame Murphy, puis par J. B. Sparrow, le Majesty’s, avec son intérieur luxueux, tendu de velours rouge et de dorures, est l’un des théâtres les plus fréquentés de Montréal. Sa programmation pouvait aller du théâtre à la musique classique, en passant par l’opéra, la danse ou la comédie, et même le cinéma. Au début du XXe siècle, la plupart des spectacles sont produits par des firmes new-yorkaises et le Majesty’s doit jongler avec les impératifs de rentabilité imposés par ces grandes maisons qui poussent parfois des productions américaines qui correspondent moins aux goûts montréalais. Au cours de son existence, le théâtre accueillera de grandes vedettes comme les acteurs Sarah Bernhardt et Douglas Fairbanks, ou la ballerine Anna Pavlova.

3. Une bouchée au café du Corona

Photo courtoisie Coll. Paquin, Pointe-à-Callière

Vers 1915, dans le programme du spectacle que John et Marie viennent de voir, une publicité du café de l’hôtel Corona invite le public à étirer la soirée avec un verre de vin et – pourquoi pas – quelques pas de danse. Comme dans toutes les grandes villes au début du XXe siècle, les soirées dansantes sont courantes dans le rituel social, qu’il y ait eu théâtre ou pas, d’ailleurs. Les danses à la mode sont le quick step, le fox-trot et leurs variantes. Entre deux pièces musicales jouées par un groupe de musiciens, on peut souper de belle façon ou commander des huîtres, pour finir la soirée en toute simplicité ! Le restaurant de l’hôtel compte d’ailleurs, lors des beaux jours d’été, sur une terrasse à ciel ouvert des plus invitantes ! Et le café est juste à côté du théâtre... L’occasion est trop belle. Allez, John, viens danser !