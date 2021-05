Un enfant trouve 5000$ sous un tapis de voiture

Un enfant de 9 ans de l’Indiana a trouvé une enveloppe contenant pas moins de 5000$ sous un tapis dans la voiture de son père, alors qu’ils nettoyaient cette dernière.

Content de cette trouvaille, le jeune Landon est rapidement allé voir son père pour lui dire qu’il avait trouvé quelque chose.

«En nettoyant la voiture de mon père, j’ai regardé sous le tapis et j’ai trouvé le paquet. Je l’ai dit à mon père et il n’avait pas l’air de s’en soucier», raconte-t-il à CNN.

«Je m’en souciais peu», avoue Michael Melvin. «Il a neuf ans. Je lui ai dit: d’accord, tu as trouvé quelque chose. Mais il a insisté ''non, papa, j’ai vraiment trouvé quelque chose''. Je l'ai rejoint et quand j'ai vu l'enveloppe, je pensais que c’était de la paperasse.»

En réalisant qu’il se cachait 5000$ dans l’enveloppe, Michael raconte être parti à la course à l’intérieur de sa maison pour appeler sa conjointe.

«J’ai appelé ma femme et je lui ai dit ''il faut que tu voies ça''. Nous avons vidé le contenu du paquet sur le lit et l’argent est tombé», mentionne M. Melvin.

Des chèques se trouvaient aussi dans l’enveloppe.

La famille a fait l’acquisition de cette voiture usagée en septembre. L’argent appartient vraisemblablement aux anciens propriétaires, une famille de la Caroline du Sud. En 2019, cette famille a voyagé en Floride et a oublié où elle avait caché cette somme, rapporte CNN.

Michael Melvin a donc entrepris des démarches pour les retrouver. Ces derniers ont accepté de reprendre la somme, à condition que le jeune Landon conserve 1000$ pour sa trouvaille.

Questionné pour savoir ce qu’il fera avec son butin, le jeune garçon répond qu'il n’en a pas la moindre idée.

«Je ne sais pas. Je l’ai dans ma chambre. Je n’arrête pas de penser à tout ce que je pourrais acheter!», indique Landon.