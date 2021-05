Auston Matthews s’est levé

Tous les joueurs et entraîneurs des Maple Leafs de Toronto s’ennuient du capitaine John Tavares, mais l’absence du vétéran a donné l’occasion à Auston Matthews d’assumer à sa façon un rôle de meneur, mandat qu’il a rempli avec brio, samedi soir.

Si les Leafs ont retrouvé des couleurs, c’est notamment grâce à celui qu’on peut qualifier de jeune leader. Dans le deuxième match de la série face au Canadien, le numéro 34 a fait sentir sa présence autant avec son jeu robuste qu’avec ses aptitudes en offensive. D’ailleurs, la feuille de pointage en dit long sur sa performance: un but – celui de la victoire –, deux mentions d’aide, quatre tirs, quatre mises en échec et un temps d’utilisation de 22 min 37 s.

Le Tricolore se retrouvera bientôt dans le pétrin si le joueur d’avant continue sur cette voie au cours de la semaine.

«Sa contribution est immense. Il joue et s’engage physiquement sur 200 pi, il peut marquer des buts à tout moment. Vous pouvez constater à quel point il est compétitif et cela a un effet sur tout le monde ici», a affirmé le défenseur Zach Bogosian en vidéoconférence, dimanche. «C’est un gars imposant jouant intensément et c’est formidable à regarder.»

L’ancien du Canadien, Alex Galchenyuk, a souligné des aspects similaires: «Il a une grosse influence et donne le ton à toute la formation. L’énergie qu’il nous amène est bien réelle», a affirmé celui qui évoluait samedi sur un trio complété par Nick Foligno et William Nylander.

De grands souliers à chausser

Effectivement, la tâche de combler le vide laissé par l’absence de Tavares n’est pas simple et doit être accomplie par chaque membre de l’équipe. À ce sujet, Bogosian vit un scénario familier: l’an passé, il patinait avec le Lightning qui a dû se passer de son capitaine, Steven Stamkos, pour la quasi-totalité des séries. Cela n’a pas empêché Tampa Bay de mettre la main sur la coupe Stanley.

Voilà une expérience que l’arrière de 30 ans peut partager à ses coéquipiers actuels pour leur rappeler que tout est possible.

«Lorsque votre capitaine se blesse, c’est dur. On ne peut pas remplacer John, mais d’autres gars obtiennent des occasions de montrer leur savoir-faire et tous doivent élever leur niveau de jeu. On ne veut pas voir personne tomber; toutefois, on essaie de transformer tout cela en positif», a mentionné Bogosian.

Sans le nommer explicitement, il a fait référence à Galchenyuk, qui n’avait pas disputé le match de jeudi. Cette opportunité sera la bonne, espère l’ailier.

«C’était dur [d’être laissé de côté], car je veux toujours être avec les gars pour batailler. Mais en même temps, ça fait partie du travail. Je devais m’assurer d’être prêt au moment où la chance allait se présenter à moi», a indiqué Galchenyuk, qui a été blanchi en 11:46, samedi. «Je me sentais bien et nous avons eu des occasions de marquer. J’étais plus à l’aise à mesure que la rencontre avançait.»